Nhà sản xuất Universal Pictures và đơn vị phát hành tại Việt Nam vừa công bố diễn viên Quốc Trường là đại sứ cho phim "Điện thoại đen 2" (Black Phone 2).

Gửi lời chào khán giả Việt Nam, nam chính Mason Thames vai Finney chia sẻ: "Tôi vô cùng hào hứng khi biết 'Điện thoại đen' cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam năm 2022. Chúng tôi đã trở lại với phần tiếp theo kịch tính, ám ảnh và đi sâu hơn vào câu chuyện giữa Finney, Gwen và The Grabber. Dù không thể có mặt cùng các bạn nhưng tôi biết có một vị khách đặc biệt có thể thay tôi làm việc đó."

Nhận lời mời làm đại sứ, Quốc Trường sẽ đại diện đoàn phim đi các buổi quảng bá, cinetour và các suất "host screening" để giao lưu với khán giả tại Việt Nam. Đặc biệt các suất "host screening" sẽ diễn ra trước ngày công chiếu chính thức.