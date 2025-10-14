Nhà sản xuất Universal Pictures và đơn vị phát hành tại Việt Nam vừa công bố diễn viên Quốc Trường là đại sứ cho phim "Điện thoại đen 2" (Black Phone 2).
Gửi lời chào khán giả Việt Nam, nam chính Mason Thames vai Finney chia sẻ: "Tôi vô cùng hào hứng khi biết 'Điện thoại đen' cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam năm 2022. Chúng tôi đã trở lại với phần tiếp theo kịch tính, ám ảnh và đi sâu hơn vào câu chuyện giữa Finney, Gwen và The Grabber. Dù không thể có mặt cùng các bạn nhưng tôi biết có một vị khách đặc biệt có thể thay tôi làm việc đó."
Nhận lời mời làm đại sứ, Quốc Trường sẽ đại diện đoàn phim đi các buổi quảng bá, cinetour và các suất "host screening" để giao lưu với khán giả tại Việt Nam. Đặc biệt các suất "host screening" sẽ diễn ra trước ngày công chiếu chính thức.
Quốc Trường chia sẻ vì từng đóng nhiều vai "trai hư" trong "Gạo nếp gạo tẻ" hay "Về nhà đi con," hoặc "biến thái" như trong "Bẫy ngọt ngào" nên hiểu cảm giác hóa thân các nhân vật u tối, có phần dữ đội. Diễn viên 37 tuổi yêu thích thể loại kinh dị nhờ khả năng khiến khán giả vừa sợ hãi, vừa tò mò và thỏa mãn khi đối diện với nỗi sợ của mình.
Theo đại diện Universal Pictures tại Việt Nam, việc chọn đại sứ cho phim ở Việt Nam không chỉ thuộc chiến lược mở rộng tệp khán giả ở Đông Nam Á, mà còn là sự công nhận cho vị thế mới của khán giả Việt trên bản đồ điện ảnh toàn cầu.
"Điện thoại đen 2" nối tiếp cuộc bắt cóc kỳ lạ ở phần một, đi sâu vào mối thù giữa các nhân vật trung tâm. Tài tử Ethan Hawke - chủ nhân 4 đề cử Oscar - tiếp tục thủ vai phản diện The Grabber - kẻ bắt cóc sở hữu chiếc điện thoại kết nối thế giới âm và dương.
Sau Finney, The Grabber chuyển mục tiêu tấn công cô em gái Gwen thông qua những cơn ác mộng. Tuy nhiên thay vì những ám ảnh tâm lý giống phần trước, "Điện thoại đen 2" đưa thêm các yếu tố siêu nhiên và chém giết vào phim.
Dưới trailer phim trên YouTube, bình luận nhận 21.000 lượt thích viết: "Dựa trên cách phần một kết thúc, tôi từng nghĩ phim không cần phần hai. Nhưng thực tế là trailer làm rất tốt, thật sự khiến tôi bị hấp dẫn."
Bình luận nhận 5.000 lượt thích khác khen ngợi không khí đậm chất thập niên 1980, so sánh phim với "Cơn ác mộng trên phố Elm" - tác phẩm đã trở thành kinh điển của điện ảnh Mỹ.
Năm 2022 khi nhà sản xuất Blumhouse ra mắt phần đầu tiên, "Điện thoại đen" đã thắng đậm với doanh thu 161 triệu USD toàn cầu, gấp gần 10 lần kinh phí sản xuất khoảng 16-18 triệu USD. Tại Việt Nam, phimđứng đầu phòng vé cùng năm ở thể loại kinh dị, thu 16 tỷ đồng.
Dù không đột phá, "Điện thoại đen" vẫn được đánh giá có kịch bản rất tốt, xây dựng thành công yếu tố hồi hộp kịch tính. Tác phẩm được chấm điểm điểm cao và khá: Hơn 80% điểm cà chua tươi từ cả giới phê bình lẫn khán giả trên Rotten Tomatoes, 6,9 điểm từ 237.000 lượt đánh giá IMDb.
Phim chính thức công chiếu tại Việt Nam ngày 31/10, chiếu sớm từ 24/10./.