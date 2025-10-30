Quốc Thiên lại chơi lớn

Sau MV Tự dưng thành người lạ và nhận phản hồi tích cực, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục làm mini livestage Road to SKYNote 2025 - bước đi hiếm thấy trong Vpop, được nhiều khán giả gọi là "chơi lớn như Quốc Thiên". Chương trình biểu diễn ngoài trời chỉ để khởi động cho live concert SKYNote: The Reflection 2025 diễn ra ngày 22/11.

Mini livestage ghi hình tại Thủ Thiêm Riverstage hướng ra sông Sài Gòn, tham vọng của nam ca sĩ là muốn tạo ra không gian để khán giả soi chiếu chính mình thông qua âm nhạc.

Chương trình dự kiến diễn ra khoảng 60 phút, được đầu tư kỹ lưỡng từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến dàn nhạc. Ban nhạc Khánh An - từng tham gia nhiều concert của Trung Quân và Đức Trí đảm nhận phần trình diễn live - đảm nhận, cho thấy độ đầu tư của Quốc Thiên.