Quốc hội thảo luận về Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) bày tỏ quan điểm ngược lại. Theo ông, quan niệm “doanh nghiệp tư nhân làm được thì nhà nước không làm” là không phù hợp.

Ông Thân dẫn ví dụ các lĩnh vực như than, dầu khí, an ninh, quốc phòng - những lĩnh vực thiết yếu đòi hỏi phải do doanh nghiệp nhà nước đảm trách. Bởi, doanh nghiệp nhà nước không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn phải gánh vác trách nhiệm an sinh xã hội. Có những việc khu vực tư nhân không thể hoặc không muốn làm.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân. Ảnh: QH

Ông cũng thẳng thắn cho rằng, doanh nghiệp tư nhân dứt khoát "chỉ làm khi có lãi". Vì vậy, theo ông, không thể lấy lý do doanh nghiệp tư nhân làm tốt để loại trừ vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong những lĩnh vực cần thiết.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) đề nghị cần quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Có những dự án mà khu vực tư nhân không tham gia, nhà nước phải đứng ra đầu tư.

Ông ví dụ, thời gian qua khi kêu gọi xã hội hoá đầu tư một số tuyến đường cao tốc nhưng cuối cùng chỉ có doanh nghiệp nhà nước tham gia. “Đây đều là những dự án khó, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng, trong khi hiệu quả kinh tế, lợi nhuận không cao nên doanh nghiệp tư nhân không mặn mà thì nhà nước phải vào cuộc”, ông Hoà phát biểu.