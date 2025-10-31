Quốc hội thảo luận 4 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Hôm nay (31-10), tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành thời gian để thảo luận ở tổ về 5 dự án luật.
Theo đó, trước khi bước vào phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình về bốn dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới sau đó sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về 5 dự luật này.
Ngoài ra các đại biểu cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án Luật gồm: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Liên quan đến dự án 1 luật sửa 10 luật về an ninh trật tự, trong tờ trình của Chính phủ trước đó nêu rõ từ ngày 01-3, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã thay đổi, từ 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ giảm xuống còn 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
Bộ Công an hoạt động theo mô hình bộ máy mới, tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ mới, gồm quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Cạnh đó, một số cơ quan, đoàn thể khác trong hệ thống chính trị có liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an nhân dân đã có sự thay đổi về tổ chức bộ máy.
Từ ngày 01-7, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động. Do đó, cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân chịu tác động bởi kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
Qua rà soát, Bộ Công an thấy rằng có 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Cụ thể, Luật Cảnh vệ, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại – cơ quan thẩm tra cho biết cơ bản nhất trí phạm vi sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. Nêu lý do, Ủy ban này cho hay nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan, các cấp chính quyền và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.
Tuy vậy, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo Luật để quán triệt sâu sắc Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời đề nghị triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi triển khai thực hiện.
Còn với dự án Luật An ninh mạng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định dữ liệu là tài sản quốc gia, là nguyên liệu đầu vào vô cùng quý giá của hệ sinh thái số, chuyển đổi số.
Theo đó, dự thảo bổ sung quy định về việc người đứng đầu, chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ về an ninh mạng.
Theo ông Long, trong bối cảnh hiện nay đây là yêu cầu cấp thiết, nhiều tổ chức, doanh nghiệp chưa có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản dẫn đến việc xử lý sự cố chậm trễ, không hiệu quả.
Còn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì đề nghị cần quy định cụ thể trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam. Khẳng định sự quan tâm đến quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, Chủ tịch Quốc hội cho rằng dự thảo cần xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh đối với hành vi vi phạm quyền riêng tư, thu thập và sử dụng dữ liệu trái phép.
Với vấn đề phòng chống tội phạm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần cập nhật quy định về tội phạm mạng và tăng cường hợp tác quốc tế. Ông nhấn mạnh hợp tác quốc tế rất quan trọng vì tội phạm thường ở nước ngoài, nơi máy chủ của các nền tảng như Facebook, Google, TikTok hoạt động.