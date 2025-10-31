Quốc hội thảo luận 4 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Hôm nay (31-10), tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành thời gian để thảo luận ở tổ về 5 dự án luật.

Theo đó, trước khi bước vào phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình về bốn dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới sau đó sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về 5 dự luật này.