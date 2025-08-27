'Quốc hội phải dám mở đường, sửa đường, dám quyết định những lĩnh vực chưa có tiền lệ'

Phát biểu tại gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.

Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân. Những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.

Tổng Bí thư đã thông tin về một số dấu ấn của đất nước thời gian qua.

Về sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư cho biết sau 2 tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 3 cấp. Đặc biệt, cấp xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn. Mối liên hệ giữa cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã đang dần dần hoàn thiện trong một chỉnh thể hành chính mới.