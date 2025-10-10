Quốc hội Peru phế truất Tổng thống Dina Boluarte

Theo các hãng tin quốc tế, phiên bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng trong bối cảnh nhiều đảng phái trong Quốc hội rút lại sự ủng hộ đối với bà Boluarte. Lý do chính được nêu trong quy trình luận tội là việc bà thất bại trong kiểm soát tình trạng tội phạm bạo lực leo thang tại nước này. Tổng thống Boluarte đã không có mặt tại nghị trường để tự bào chữa, dù được triệu tập vào tối 9/10.

Tổng thống Peru Dina Boluarte phát biểu tại Khóa họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 23/9/2025. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu sau khi bị bãi nhiệm, bà Dina Boluarte khẳng định quyết định của Quốc hội sẽ gây tổn hại cho nền dân chủ Peru, đồng thời nhấn mạnh bản thân luôn nỗ lực vì sự ổn định và phát triển của đất nước:

“Tôi luôn kêu gọi sự đoàn kết, cùng nhau làm việc, cùng nhau chiến đấu vì đất nước. Trong bối cảnh này, tôi không nghĩ đến bản thân mình, mà nghĩ đến hơn 34 triệu người dân Peru xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta xứng đáng được phát triển với sự ổn định dân chủ và một chính phủ hoạt động không tham nhũng, như chúng ta đã và đang làm trong suốt nhiệm kỳ này trong chính phủ của tôi”, bà Boluarte nói.

Bà Boluarte, 63 tuổi, lên nắm quyền từ tháng 12/2022 sau khi người tiền nhiệm Pedro Castillo bị phế truất. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của bà liên tục bị bao trùm bởi các vụ biểu tình và điều tra liên quan đến bê bối quà tặng, lệnh tăng lương cho chính mình, cùng tỷ lệ ủng hộ sụt giảm xuống chỉ còn 2 đến 4%. Nhiều người dân cáo buộc bà lạm dụng quyền lực và đàn áp biểu tình, khiến niềm tin công chúng suy giảm nghiêm trọng.

Chỉ chưa đầy một giờ sau khi quyết định phế truất được thông qua, Chủ tịch Quốc hội José Jeri, nhà chính trị trẻ, 38 tuổi thuộc đảng bảo thủ Somos Peru đã được quốc hội bầu làm tổng thống lâm thời. Ông Jeri tuyên bố trước nghị trường sẽ có cách tiếp cận cứng rắn nhằm đối phó “các băng nhóm tội phạm” đang gây bất ổn trên đường phố, đồng thời cam kết dẫn dắt quá trình chuyển tiếp tới cuộc bầu cử vào tháng 4/2026.

Ông Jeri nhấn mạnh: “Kẻ thù chính đang ở ngoài đường phố: các băng đảng tội phạm và các tổ chức tội phạm. Để ngăn chặn điều đó, chúng ta có Cảnh sát Quốc gia, chúng ta có Lực lượng Vũ trang và chúng ta phải huy động các thể chế khác của Nhà nước. Tôi cam kết sẽ bắt đầu xây dựng và đặt nền móng cho một đất nước cho phép sự đồng cảm và hòa giải giữa tất cả người dân Peru. Chúng ta phải đặt nền móng đó ngay hôm nay”.

Từ đầu năm đến giữa tháng 8/2025, Peru ghi nhận hơn 6.000 vụ giết người, cùng số vụ tống tiền gia tăng mạnh, làm dấy lên phẫn nộ trong công chúng và áp lực chính trị lớn lên chính quyền. Vụ xả súng tại buổi hòa nhạc ở thủ đô Lima ngày 8/10 khiến nhiều người bị thương vừa qua được xem là “giọt nước tràn ly” thúc đẩy Quốc hội tiến hành luận tội Tổng thống.

Theo đánh giá của giới quan sát, việc phế truất bà Boluarte mở ra một giai đoạn bất ổn mới trong nền chính trị vốn đã mong manh của Peru, quốc gia đã thay nhiều tổng thống chỉ trong vài năm qua. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao phản ứng của xã hội Peru cũng như các bước đi tiếp theo của chính quyền lâm thời trong tiến trình hướng tới cuộc bầu cử năm 2026.