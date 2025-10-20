Quốc hội họp kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ, phê chuẩn, bầu một số chức danh lãnh đạo

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong khoảng 40 ngày, bế mạc vào ngày 11/12. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung.

Kỳ họp vừa tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Đối với công tác lập pháp, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, các đại biểu cũng xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội.