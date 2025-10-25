Quốc hội có hai tân Chủ nhiệm Ủy ban

Sáng 25-10, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bỏ phiếu kín bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu hai Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội sau đó đã thông qua các nghị quyết này với 434/434 đại biểu có mặt tán thành (91,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo nghị quyết, ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đông và Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải, tân Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, sinh năm 1970, quê ở TP Hà Nội.