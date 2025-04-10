Quốc gia hiếm hoi có 'mặt trời lúc nửa đêm', nơi thời gian dường như ngừng trôi

04/10/2025 13:58

Một điều khiến đất nước Nauy trở nên đặc biệt hơn là những hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo, mà tiêu biểu là hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm.

Nằm ở bán đảo Scandinavia và có đường bờ biển dài nhất châu Âu, Nauy sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà không phải nơi nào cũng có. Do vị trí địa lý đặc biệt nằm trong Vòng Bắc Cực, đất nước này trải nghiệm những mùa thay đổi rõ rệt. 

Nauy được biết đến là nơi “mặt trời không bao giờ lặn”. (Ảnh: Peakpx)

Nauy được biết đến là nơi “mặt trời không bao giờ lặn”. (Ảnh: Peakpx)

Một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất ở đây chính là hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm. Từ tháng 5 đến tháng 7, mặt trời sẽ không lặn hoàn toàn mà chỉ lơ lửng trên đường chân trời, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Vào thời khắc nửa đêm nhưng mặt trời ở Nauy vẫn chưa lặn. (Ảnh: Love and road)

Vào thời khắc nửa đêm nhưng mặt trời ở Nauy vẫn chưa lặn. (Ảnh: Love and road)

Để tận hưởng trọn vẹn cảm giác độc đáo này, du khách có thể đến Longyearbyen, thủ phủ của quần đảo Svalbard. Nằm cách Bắc Cực chỉ 1.300km, Longyearbyen là một trong những thị trấn cực Bắc nhất thế giới. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những ngày dài bất tận với ánh mặt trời chiếu rọi suốt 24 giờ.

Mặt trời đi gần đường chân trời và sau đó mọc lên sau 40 phút. (Ảnh: Anh Tuấn)

Mặt trời đi gần đường chân trời và sau đó mọc lên sau 40 phút. (Ảnh: Anh Tuấn)

Không chỉ có mặt trời lúc nửa đêm, Nauy còn là một trong những điểm đến lý tưởng để ngắm nhìn hiện tượng cực quang. Từ tháng 10 đến tháng 2, bầu trời đêm ở Na Uy thường xuất hiện những dải ánh sáng nhiều màu sắc tuyệt đẹp, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục. Cực quang là kết quả của sự tương tác giữa các hạt mang điện tích từ Mặt Trời với từ trường Trái Đất.

Cực quang ở Nauy được cho là đẹp nhất. (Ảnh: Steven Cruse)

Cực quang ở Nauy được cho là đẹp nhất. (Ảnh: Steven Cruse)

Bên cạnh đó, Nauy còn có những hang băng cổ đại, những ngôi làng nhỏ bé ẩn mình giữa núi non, và những con đường ven biển tuyệt đẹp. Đến với Nauy, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn được khám phá văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Khung cảnh ở Nauy vào mùa đông. (Ảnh: The Intrepid guide)

Khung cảnh ở Nauy vào mùa đông. (Ảnh: The Intrepid guide)

Với những điều đặc biệt này, Nauy là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ. Hãy một lần đến với đất nước này để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên những người thân yêu.

Theo amp.vtcnews.vn
https://amp.vtcnews.vn/quoc-gia-hiem-hoi-co-mat-troi-luc-nua-dem-noi-thoi-gian-duong-nhu-ngung-troi-ar903619.html
Copy Link
https://amp.vtcnews.vn/quoc-gia-hiem-hoi-co-mat-troi-luc-nua-dem-noi-thoi-gian-duong-nhu-ngung-troi-ar903619.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Điểm đến
            Quốc gia hiếm hoi có 'mặt trời lúc nửa đêm', nơi thời gian dường như ngừng trôi
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO