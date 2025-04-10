Quốc gia hiếm hoi có 'mặt trời lúc nửa đêm', nơi thời gian dường như ngừng trôi

Nằm ở bán đảo Scandinavia và có đường bờ biển dài nhất châu Âu, Nauy sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà không phải nơi nào cũng có. Do vị trí địa lý đặc biệt nằm trong Vòng Bắc Cực, đất nước này trải nghiệm những mùa thay đổi rõ rệt.

Nauy được biết đến là nơi “mặt trời không bao giờ lặn”. (Ảnh: Peakpx)

Một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất ở đây chính là hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm. Từ tháng 5 đến tháng 7, mặt trời sẽ không lặn hoàn toàn mà chỉ lơ lửng trên đường chân trời, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.