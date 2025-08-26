Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt Nam

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ đạt 11,4 triệu USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Ấn Độ còn khá khiêm tốn, nhưng nhiều cơ hội lớn tại thị trường đông dân nhất thế giới này đang mở ra cho ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt khi nhu cầu các mặt hàng thủy sản của nước này liên tục tăng cao.

Cá tra đông lạnh vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng 18,1% về lượng và 27,5% về trị giá. Đáng chú ý, tôm đông lạnh - mặt hàng quan trọng thứ hai, ghi nhận mức tăng đột biến tới hơn 2.492% về lượng và gần 814% về trị giá so với cùng kỳ.