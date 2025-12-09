Quốc gia có 'Bộ trưởng AI' đầu tiên trên thế giới

Ông Rama đặt mục tiêu Albania sẽ là một quốc gia mà các cuộc đấu thầu công khai “100% không bị tham nhũng và mọi quỹ công tham gia vào quy trình đấu thầu đều rõ ràng 100%” và giao nhiệm vụ này cho “Bộ trưởng AI” Diella.

Trước đó, nhân vật ảo Diella từ đầu năm 2025 đã xuất hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến e-Albania dưới tư cách một trợ lý ảo trong bộ trang phục truyền thống Albania.

Trong các báo cáo thường niên của Liên minh châu Âu (EU) về Albania, tham nhũng nhiều lần trở thành vấn đề nóng. Điều này đòi hỏi chính quyền Tirana phải đẩy mạnh chống tham nhũng như một trong những tiêu chí quan trọng trong nỗ lực gia nhập EU.

Với mục tiêu gia nhập EU vào năm 2030, chính quyền Thủ tướng Rama coi việc cải cách quản trị và minh bạch hoá chi tiêu là ưu tiên chiến lược, trong đó việc áp dụng AI vào quản lý nhà nước là một bước ngoặt.