Quentin Tarantino giải thích về cái kết 'bẻ cong lịch sử' của 'Once Upon A time in Hollywood'

Có nhiều lí do để dẫn tới việc Once Upon A time in Hollywood của Quentin Tarantino, vốn được chuyển thể từ tác phẩm văn học, lại không giống với hầu hết các phim chuyển thể khác. Thứ nhất, kịch bản phim do Tarantino chấp bút từ chính cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông. Cuốn sách ra đời vào thời điểm nhà làm phim đã đạt tới độ chín cả tuổi đời và tuổi nghề, đủ trải nghiệm cũng như sự hiểu biết về một Hollywood rực rỡ, xa hoa cùng những góc khuất đen tối ít ai biết mà ông đã dành phần lớn thời gian sống ở đó…

Cảnh trong phim Once Upon A time in Hollywood

Với những chất liệu hiếm có này, cuốn tiểu thuyết dễ dàng trở thành một kịch bản phim điện ảnh hấp dẫn nhất mọi thời đại. Thậm chí, cuốn sách có những tình tiết khác so với bộ phim, chủ yếu là mở rộng câu chuyện, nhấn mạnh vào các yếu tố khác biệt về mặt nội dung bao gồm rất nhiều chi tiết mới do Quentin Tarantino nghĩ ra khi chuyển thể kịch bản. Và điều này đã giúp cho Once Upon A time in Hollywood trở thành bộ phim không chỉ có một phần mà còn có thể kéo dài hoặc phát triển thêm thành các tập tiếp theo.

Leonardo DiCaprio vai Rick Dalton

Một trong những điểm khác biệt, được tác giả thay đổi so với nguyên tác văn học là cái kết phim. Đó là cảnh Rick Dalton (do Leonardo DiCaprio đóng) và nam diễn viên trẻ tài năng Lancer Trudi (do Julia Butters thủ vai) nói chuyện với nhau qua điện thoại. Trên thực tế, cảnh này được quay và đưa vào phim, nhưng sau đó đã bị cắt bỏ để bộ phim có cái kết mang phong cách “giả mạo lịch sử” của Tarantino: Một Hollywood tươi hồng, hào nhoáng và lộng lẫy mãi mãi là kí ức đẹp thay vì tập trung vào vụ giết người rúng động Hollywood do các thành viên giáo phái Manson gây ra.