Quên iPhone 17 Pro Max đi, ‘quân bài đặc biệt’ này mới là thứ đáng để đợi

“Quân bài đặc biệt” của Apple

Mỗi năm, Apple đều tung ra iPhone mới. Các tính năng như camera, màn hình, pin thường được cải tiến, đôi khi thiết kế cũng thay đổi.

Concept iPhone Fold dự kiến ra mắt năm sau. Ảnh: 9to5mac

Mỗi lần ra mắt, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: “Có nên nâng cấp ngay bây giờ không?”

Năm nay, Apple có lý do thuyết phục để bạn chọn iPhone 17. Nếu bạn muốn một thiết kế siêu mỏng, mang hơi hướng tương lai, hãy chọn iPhone 17 Air.

Nếu bạn cần thời lượng pin lớn nhất từ trước tới nay trên iPhone, có iPhone 17 Pro Max.

Còn nếu bạn quan tâm đến camera nâng cấp, chip mới và nhiều cải tiến khác, thì iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max là lựa chọn phù hợp.

Tất nhiên, chờ thêm một năm luôn là một lựa chọn. Nhưng năm nay, lý do để chờ không phải vì iPhone 18 Pro hay iPhone 18 Air.