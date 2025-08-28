Quên bật đèn chiếu sáng khi lái xe vào hầm, cẩn thận mất tiền triệu như chơi

Hệ thống đèn chiếu sáng là bộ phận quan trọng, không thể thiếu trên ô tô và xe máy. Ngoài chức năng giúp người lái quan sát rõ hơn trong điều kiện ban đêm hoặc thời tiết xấu, đèn chiếu sáng còn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trên thực tế, nhiều lái xe thường quên bật hoặc bật đèn không đúng khi đi qua hầm trong điều kiện thời tiết ban ngày, nghĩ rằng không ảnh hưởng gì.

Nhưng trong hầm đường bộ với không gian kín và ánh sáng và tầm nhìn hạn chế rất dễ dẫn đến va chạm và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.