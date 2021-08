Quế Vân: 'Mẹ cay đắng quá khi bố không nhận con, con ơi'

Hình ảnh bố ruột của con trai Quế Vân.

Your browser does not support the video tag.

Clip Quế Vân khóc nghẹn khi bạn trai không nhận con.

Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ cũng tung loạt tin nhắn, được cho là của bạn trai hiện tại gửi Quế Vân trong quãng thời gian mang thai. Trong tin nhắn, người này hứa sẽ cố gắng hết mình để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Quế Vân cũng như con trai.

Tuy nhiên, sau đó bạn trai lại nói rằng bé Wu' không phải con mình, điều này khiến nữ ca sĩ bức xúc.