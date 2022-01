Quế Ngọc Hải: Tuyển Việt Nam quyết thắng Trung Quốc

Trận lượt về sắp tới khi gặp lại Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với tinh thần của toàn đội trong năm mới, vì vậy tuyển Việt Nam cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, tập trung hơn nữa và thi đấu với tinh thần chiến đấu cao để có thể mang về niềm vui cho người hâm mộ trong ngày đầu xuân”, Quế Ngọc Hải tự tin nói.

Liên quan tới trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Trung Quốc,để thuận lợi cho người hâm mộ tới SVĐ Mỹ Đình theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển, VFF thống nhất với Trung tâm xét nghiệm bệnh viện đa khoa MEDLATEC và Bệnh viện Thể thao Việt Nam về việc hỗ trợ tổ chức thực hiện test nhanh Covid-19 (khoảng 100.000 VNĐ/mẫu/người), với thời gian nhận kết quả chỉ sau 20 phút.

Đ.Nam