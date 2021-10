Quế Ngọc Hải: Tuyển Việt Nam có điểm trước Nhật Bản

Trước hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Minh Vương, tuy nhiên Trọng Hoàng vắng mặt đáng tiếc do đang điều trị thoát vị đĩa đệm.

Ngày mai (27/10), VFF sẽ phát hành vé xem trận Việt Nam- Nhật Bản qua hình thức bán online.

Video tuyển Việt Nam 1-3 Oman (Nguồn FPT Play):

Huy Phong