Quế Ngọc Hải tiết lộ lý do Phan Văn Đức nhường mình băng đội trưởng?

Trận Sông Lam Nghệ An – Bình Định, Quế Ngọc Hải đã để lại nhiều dấu ấn. Anh ghi bàn từ một cú sút phạt đẹp mắt ở phút 11, giúp đội nhà dẫn trước 1-0. Tuy nhiên cuối cùng, Sông Lam Nghệ An vẫn thua ngược 1-2. Trong hiệp 1, đội trưởng Hoàng Văn Khánh rời sân do chấn thương, trao lại băng thủ quân cho Quế Ngọc Hải. Sau đó, Quế Ngọc Hải đã trao tấm băng đội trưởng cho Phan Văn Đức. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1996 đã dứt khoát không nhận, nhường lại cho người đàn anh.