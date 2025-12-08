Quát mắng người yêu liên tục, cô gái trẻ nhập viện vì xuất huyết não

Mọi người thường nói đùa rằng "tức giận sẽ làm xuất hiện nếp nhăn!". Nhưng các bác sĩ mới đây cảnh báo rằng cáu kỉnh, tức giận không chỉ có hại cho làn da mà còn không tốt cho tim và não, làm tăng nguy cơ đối diện với đột quỵ.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Đài Loan (Trung Quốc) tên là Yan Junlin (công tác tại Bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial, Đài Loan, Trung Quốc) gần đây trên chương trình "The Doctor Is Hot" (chương trình truyền hình nổi tiếng về y tế) đã kể về một trường hợp bệnh mà mình từng cấp cứu. Đó là bệnh nhân nữ 30 tuổi, cô này thường xuyên cãi vã với bạn trai.

Một lần trong lúc ăn uống họ xảy ra mâu thuẫn, cô gái đã quát mắng người yêu liên tục. Sau đó, cô bất ngờ có dấu hiệu chân tay co giật và ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Mắng người yêu liên tục không nghỉ, cô gái 30 tuổi bị xuất huyết não nguy kịch. Ảnh minh họa.

Sau khi trải qua một cuộc chụp cắt lớp CT khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện người phụ nữ này bị xuất huyết não. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy cô ấy có một khối u mạch máu trong não - một dị dạng động mạch, có thể dễ dàng bị vỡ nếu tâm trạng liên tục thay đổi.

Bác sĩ Yan cho biết, để giảm nguy cơ vỡ khối u, anh đã phải sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt cho bệnh nhân trên. Rất may, cuộc phẫu thuật thành công,

Tuy nhiên, anh cũng lo lắng về khả năng tái phát bệnh trong tương lai vì thế đã khuyên người phụ nữ: "Từ giờ về sau, chị tuyệt đối không được nổi giận nữa, nếu không chị có nguy cơ cao phải trở lại bệnh viện".