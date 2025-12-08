Quát mắng người yêu liên tục, cô gái trẻ nhập viện vì xuất huyết não

Mọi người thường nói đùa rằng "tức giận sẽ làm xuất hiện nếp nhăn!". Nhưng các bác sĩ mới đây cảnh báo rằng cáu kỉnh, tức giận không chỉ có hại cho làn da mà còn không tốt cho tim và não, làm tăng nguy cơ đối diện với đột quỵ.
Theo báo Phụ nữ Việt Nam, bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Đài Loan (Trung Quốc) tên là Yan Junlin (công tác tại Bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial, Đài Loan, Trung Quốc) gần đây trên chương trình "The Doctor Is Hot" (chương trình truyền hình nổi tiếng về y tế) đã kể về một trường hợp bệnh mà mình từng cấp cứu. Đó là bệnh nhân nữ 30 tuổi, cô này thường xuyên cãi vã với bạn trai.
Một lần trong lúc ăn uống họ xảy ra mâu thuẫn, cô gái đã quát mắng người yêu liên tục. Sau đó, cô bất ngờ có dấu hiệu chân tay co giật và ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi trải qua một cuộc chụp cắt lớp CT khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện người phụ nữ này bị xuất huyết não. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy cô ấy có một khối u mạch máu trong não - một dị dạng động mạch, có thể dễ dàng bị vỡ nếu tâm trạng liên tục thay đổi.
Bác sĩ Yan cho biết, để giảm nguy cơ vỡ khối u, anh đã phải sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt cho bệnh nhân trên. Rất may, cuộc phẫu thuật thành công,
Tuy nhiên, anh cũng lo lắng về khả năng tái phát bệnh trong tương lai vì thế đã khuyên người phụ nữ: "Từ giờ về sau, chị tuyệt đối không được nổi giận nữa, nếu không chị có nguy cơ cao phải trở lại bệnh viện".
Tại sao tức giận có thể gây xuất huyết não?
Theo bác sĩ Yan Junlin, tức giận quá mức có thể gây ra các tai biến về mạch máu não như xuất huyết não hay nhồi máu não. Khi con người cảm thấy tức giận hoặc căng thẳng, cơ thể phản ứng bằng cách tăng tiết adrenaline - một loại hormone làm tăng nhịp tim và huyết áp. Lượng máu chảy về não tăng đột ngột, gây áp lực lớn lên các mạch máu nhỏ, áp lực trong não vượt quá giới hạn tự điều chỉnh của cơ thể. Điều này có thể dẫn đến xuất huyết hoặc nhồi máu não.
Ông nhấn mạnh: “Nguy cơ tai biến mạch máu não có nguy cơ cao hơn ở những người có bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống mạch máu. Ví dụ như khối u mạch máu hay dị tật động tĩnh mạch thì mạch máu sẽ dễ dàng bị vỡ, gây ra xuất huyết não. Trong trường hợp cô gái kể trên, khối u mạch máu trong não là giống như quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào khi cô mất kiểm soát cảm xúc”.
Ông cũng nhắc nhở các dấu hiệu phổ biến của xuất huyết não bao gồm:
- Đau đầu dữ dội, đột ngột.
- Chóng mặt, buồn nôn.
- Yếu liệt tay chân một bên cơ thể
- Mất ý thức.
- Co giật, méo miệng, mất ngôn ngữ.
- Thị lực giảm, nhìn mờ hoặc mất thị lực tạm thời.
Khi một người gặp các triệu chứng này, cần nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bởi xuất huyết não có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho não, ảnh hưởng đến khả năng vận động, nói chuyện và cả nhận thức của người bệnh. Nguy cơ tử vong cũng rất cao nếu không phát hiện sớm, theo Phụ nữ mới.
Những đối tượng có nguy cơ xuất huyết não cao
Người sau 45 tuổi
Tuổi càng cao thì thành mạch máu trong cơ thể sẽ dần cứng lại (lão hóa), đây là nguy cơ chính dẫn đến xuất huyết não. Sau tuổi trung niên khả năng bị xuất huyết não cũng sẽ tăng theo. Bởi vậy, những người sau 45 tuổi càng phải chú ý đến việc tăng huyết áp, đề phòng xuất huyết não.
Bệnh nhân cao huyết áp
Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân lâm sàng phổ biến nhất của xuất huyết não. Huyết áp càng cao và dao động càng lớn thì khả năng xuất huyết não càng lớn. Do đó những người bị cao huyết áp nên kiểm soát huyết áp và thực hiện tốt việc phòng ngừa bệnh.
Người hút thuốc
Hút thuốc có thể thúc đẩy quá trình xơ cứng động mạch và tăng tính dễ vỡ của mạch máu. Ngoài ra, hút thuốc lá có thể gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch và thần kinh, dẫn đến xuất huyết não.
Người nghiện rượu
Uống rượu bia là nguy cơ gây xuất huyết não, đặc biệt, nghiện rượu có thể làm tăng huyết áp hoặc thay đổi cơ chế đông máu và lưu lượng máu não tăng nhanh thúc đẩy xuất huyết não.
Người béo phì
Người béo phì dễ bị xơ vữa động mạch não. Mạch máu não của họ cứng và dễ vỡ dưới tác động của huyết áp cao, gây xuất huyết não, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, chất ức chế hoạt hóa tổ chức tiêu sợi huyết của người béo phì trong máu cao hơn người bình thường. Yếu tố này thúc đẩy hình thành huyết khối. Bởi vậy nên người béo phì dễ bị nghẽn mạch máu não.