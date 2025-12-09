Quạt ly tâm trung áp hút bụi, hút khói công nghiệp uy tín tại Việt Nam – Sản phẩm của Hưng Đức Phát

Tại Việt Nam, công ty Hưng Đức Phát là đơn vị sản xuất và cung cấp quạt ly tâm trung áp hút bụi, hút khói công nghiệp uy tín, được khách hàng tin tưởng lựa chọn trong nhiều năm qua. Thông tin chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo tại website chính thức quatdienvietnam.vn.

Quạt ly tâm trung áp là gì?

Quạt ly tâm trung áp hút bụi là dòng quạt công nghiệp được thiết kế với áp suất gió trung bình, lưu lượng gió ổn định, thích hợp cho việc hút bụi, hút khói và cấp khí trong các hệ thống thông gió. Quạt hoạt động dựa trên nguyên lý cánh quạt quay tạo lực ly tâm, hút không khí từ tâm quạt và đẩy ra ngoài theo phương vuông góc với trục, nhờ đó có khả năng tạo áp suất gió cao hơn so với quạt hướng trục.

Với áp suất ổn định và lưu lượng gió lớn, quạt ly tâm trung áp được ứng dụng rộng rãi trong môi trường công nghiệp, đặc biệt ở những nơi cần xử lý bụi bẩn, khí thải và hơi nóng. Đây cũng là dòng quạt có thiết kế chắc chắn, tuổi thọ cao, dễ dàng vận hành và bảo trì.

Ứng dụng của quạt ly tâm trung áp trong công nghiệp