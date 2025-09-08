Quảng Trị thông tin về việc bán căn hộ Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2

Ông Văn Đức Lợi, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại địa phương, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động phổ thông.

Giá bán căn hộ dự kiến dao động từ 17,9 đến 18,2 triệu đồng/m², tùy theo diện tích và vị trí. Tuy nhiên, đơn giá này là đơn giá dự kiến của chủ đầu tư theo hồ sơ dự toán của dự án. Sau khi công trình hoàn tất và được nghiệm thu, chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị kiểm toán độc lập xác định lại giá bán chính thức, trình Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Trị cũng lưu ý người dân chỉ nên liên hệ và nộp hồ sơ tại địa chỉ và số điện thoại được công bố chính thức của chủ đầu tư, không thông qua trung gian hoặc đặt cọc trái phép để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông, trong quý II/2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông đạt 307,203 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 93,788 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng (tăng 38,215% so với cùng kỳ năm trước). Tính chung trong 2 quý đầu năm 2025, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông đạt 414 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 102,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,57 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông, lợi nhuận sau thuế giữa niên độ của công ty tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh nghiệp đẩy mạnh công tác bán hàng và bàn giao ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các sản phẩm thuộc Dự án khu đô thị Bảo Ninh 2 tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.