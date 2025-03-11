Quảng Trị: Rốn lũ Lệ Thuỷ ngập lụt nặng sau mưa lớn, sông Kiến Giang vượt báo động 3

Sáng 3-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị thông tin trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi lớn hơn 100 mm.

Nhiều tuyến đường ở xã Lệ Thuỷ bị ngập sâu.

Dự báo lũ trên sông Gianh ít dao động và ở mức trên báo động 1 (BĐ1), trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở mức 3.20 m.

Mưa lớn đã gây ra 104 điểm ngập lụt với hơn 3.695 hộ/11.582 nhân khẩu bị chia cắt; hơn 28.000 học sinh phải tạm nghỉ học.