Quảng Trị: Rốn lũ Lệ Thuỷ ngập lụt nặng sau mưa lớn, sông Kiến Giang vượt báo động 3

03/11/2025 14:43

Mưa lớn gây ngập lụt khiến hơn 28.000 học sinh trên toàn tỉnh Quảng Trị phải tạm nghỉ học.

Sáng 3-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị thông tin trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi lớn hơn 100 mm.

mua-lon-quang-tri.jpg
Nhiều tuyến đường ở xã Lệ Thuỷ bị ngập sâu.

Dự báo lũ trên sông Gianh ít dao động và ở mức trên báo động 1 (BĐ1), trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở mức 3.20 m.

Mưa lớn đã gây ra 104 điểm ngập lụt với hơn 3.695 hộ/11.582 nhân khẩu bị chia cắt; hơn 28.000 học sinh phải tạm nghỉ học.

Hàng loạt điểm ngập lụt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cũng khiến cho giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

z7168188643428_a13b123d7ed052f9c7725fdab53e4f04-e1761748818559.jpeg
CSGT nhanh chóng dọn dẹp các điểm sạt lở, thông tuyến đi lại.

Mưa lũ, sạt lở cũng làm cho bảy người chết, một người mất tích và bốn người bị thương.

Riêng tại rốn lũ xã Lệ Thủy, đến nay đã có 404 nhà dân bị ngập nước. Tập trung tại các thôn Mai Hạ, Phú Thọ, Tân Lệ, Thượng Phong… Nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu từ 0,5 m đến 0,8 m.

1433bfb9e5ff69a130ee.jpg
Nhiều điểm sạt lở gây chia cắt cục bộ.
gen-h-z7183991181356_3ecb5df949ad4b57e78752eb37fdf247.jpg
Các tuyến đường trong khu dân cư hầu hết đã bị ngập sâu.

Lực lượng Công an xã Lệ Thuỷ đã khẩn trương cắt cử cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại các điểm ngập lụt để bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện. Đồng thời, phát cảnh báo để người dân nắm rõ.

Vì là rốn lũ của tỉnh, người dân đã quen thuộc với nước lũ nên đã kê cao tài sản, chuẩn bị thuyền, áo phao và thực phẩm để sống chung với lũ.

gen-n-z7183991180835_74309d3ef8becbcc1f40f73d827793fb.jpg
Công an xã cắt cử cán bộ, trực chốt tại các điểm ngập lụt.
gen-n-z7183991178031_790540ea12fc762d39b53eff2ea2d36c.jpg
Người dân đã làm bè từ nhiều ngày trước đó.

Đến trưa 3-11, nước trên sông Kiến Giang đang rút chậm nhưng dự báo, từ chiều đến tối nay nước sông sẽ tăng trở lại, khả năng sẽ đạt đỉnh 3,2 m, vượt mức báo động 3 0,5 m.

gen-n-z7183991179224_2477ea1b510a854f7f739fd0e788e446.jpg
Nước sông Kiến Giang dự báo tăng trở lại vào chiều tối ngày 3-11.
gen-h-z7183991186404_9ceee3e0a1c6bde9d57907691a568519.jpg
Cổng làng ở xã Lệ Thuỷ bị ngập rất sâu, mênh mông biển nước.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo plo.vn
https://plo.vn/quang-tri-ron-lu-le-thuy-ngap-lut-nang-sau-mua-lon-song-kien-giang-vuot-bao-dong-3-post879140.html
