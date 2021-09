Quảng Trị phát hiện 10 ca dương tính mới, phong tỏa hàng chục địa điểm

Các địa điểm khác cũng tạm thời phong tỏa do liên qua ca dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Trang trại Thu Phương, đoạn Cầu Trằng lên La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng; Trang trại bà Năm, khu vực Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh; Trang trại Giang Hiền, qua chắn tàu khoảng 7 km, ngã 3 Hải Lăng, huyện Hải Lăng; Trang trại Thảo Vân, xã Vinh Sơn, huyện Vĩnh Linh; Trang trại ông Sâm, chợ Do, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vinh Linh.

