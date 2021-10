Quang Thắng, Anh Thơ tiết lộ kết phim '11 tháng 5 ngày'

Your browser does not support the video tag.

Quang Thắng và Anh Thơ trong '11 tháng 5 ngày'

Quang Thắng vào vai cậu Tiến, kết hợp với Anh Thơ (cô Hoan) trong phim 11 tháng 5 ngày tạo nên một cặp đôi hài hước. Sự tung hứng nhịp nhàng của hai diễn viên trong lần đầu đóng chung cùng diễn xuất duyên dáng của họ khiến hai nhân vật cậu Tiến và cô Hoan rất được lòng khán giả.