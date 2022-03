Quảng Ninh công bố quyết định điều động, luân chuyển 4 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí được điều động, phân công tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín và không ngừng học hỏi, cầu thị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh.

* Trước đó, ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động giữ chức vụ Cục trưởngCục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03); Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Bộ Trưởng Bộ Công an quyết định giao đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian kiện toàn Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.