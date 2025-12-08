Quảng Ngãi: Phát hiện gấu ngựa và cua bay tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện quản lý hơn 60.600 ha rừng, đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học và ghi nhận hình ảnh các loài động vật phục vụ bảo tồn nguồn gene quý. Nhờ công nghệ này, thời gian qua đã ghi nhận nhiều loài động vật nguy cấp, trong đó có bò tót, gấu ngựa, gà tiền mặt đỏ, công xanh, voọc chà vá chân nâu...

“Việc liên tiếp phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray đang phát huy hiệu quả, sinh cảnh sống của các loài được bảo vệ và phát triển tốt. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ nhằm gìn giữ và phát triển nguồn gene của các loài động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học bền vững”, ông Thủy nói.

Theo thống kê, hệ động vật tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận 1.003 loài, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm.