Quảng Ngãi: Phát hiện gấu ngựa và cua bay tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

12/08/2025 21:04

Hai loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay được phát hiện tại vườn quốc gia Chư Mom Ray nhờ công nghệ bẫy ảnh.

Ngày 12-8, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xác nhận đơn vị đã ghi nhận hình ảnh gấu ngựa và cua bay thông qua hệ thống máy ảnh tự động lắp đặt trong rừng. Đây là hai loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và lần đầu tiên được phát hiện tại khu vực.

Quảng Ngãi: Phát hiện gấu ngựa và cua bay tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Một cá thể gấu ngựa được phát hiện bằng công nghệ bẫy ảnh.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện quản lý hơn 60.600 ha rừng, đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học và ghi nhận hình ảnh các loài động vật phục vụ bảo tồn nguồn gene quý. Nhờ công nghệ này, thời gian qua đã ghi nhận nhiều loài động vật nguy cấp, trong đó có bò tót, gấu ngựa, gà tiền mặt đỏ, công xanh, voọc chà vá chân nâu...

“Việc liên tiếp phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray đang phát huy hiệu quả, sinh cảnh sống của các loài được bảo vệ và phát triển tốt. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ nhằm gìn giữ và phát triển nguồn gene của các loài động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học bền vững”, ông Thủy nói.

Theo thống kê, hệ động vật tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận 1.003 loài, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm.

Theo plo.vn
https://plo.vn/quang-ngai-phat-hien-gau-ngua-va-cua-bay-tai-vuon-quoc-gia-chu-mom-ray-post865231.html
Copy Link
https://plo.vn/quang-ngai-phat-hien-gau-ngua-va-cua-bay-tai-vuon-quoc-gia-chu-mom-ray-post865231.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Thiên nhiên - Môi trường
            Quảng Ngãi: Phát hiện gấu ngựa và cua bay tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO