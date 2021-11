Quảng Ngãi: Lũ dâng trong đêm, hàng trăm nhà dân ven sông chìm trong biển nước

Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Ngập úng diện rộng diễn ra tại các vùng trũng, thấp tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Hàng chục ngôi nhà bị ngập khoảng 0,5m đến gần 1m.



Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 12/11 đến 7h ngày 13/11 trên khu vực phía Nam tỉnh phổ biến từ 80-180 mm, có nơi cao hơn như Ba Tơ 240.2 mm, Phổ Phong 311.4mm, lưu vực hồ Núi Ngang 318.6 mm; phía Bắc tỉnh có lượng mưa thấp hơn, phổ biến trong khoảng 30-75 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khả năng từ nay đến ngày 15/11, tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có dông, đề phòng có lốc, sét và gió giật trong dông. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 350mm.