Quảng Ngãi hứng liên tiếp 4 trận động đất lúc rạng sáng, có trận 4.9 richter

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, vừa phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra rạng sáng nay ở 2 xã Măng Bút, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó 0 giờ 41 phút 19 giây, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.871 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.