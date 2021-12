Quảng Nam vận động người dân ở nơi có dịch không về quê ăn Tết

Your browser does not support the audio element.

Ngày 29/12, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - vừa ký ban hành chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng và thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân vận động, tuyên truyền người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về địa phương khi không thật sự cần thiết; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định.