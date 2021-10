Quảng Nam: Mưa lũ lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương

Tại huyện Nam Trà My, mưa lớn đã làm đoạn ngầm sông Trường và Nước Oa trên Quốc lộ 40 B bị ngập sâu. Ngoài ra, một số tuyến đường tại các xã như Trà Cang, Trà Linh, Trà Mai... có một vài điểm sạt lở nhỏ, đất tràn xuống đường. Theo dự đoán của nhiều người, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ khối lượng đất đá sạt lở sẽ nặng nề hơn. Huyện Nam Trà My đã sơ tán 147 hộ dân (605 khẩu) có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại Hội An, mưa to kéo dài từ đêm qua khiến mực nước trên sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn, chảy qua phố cổ) dâng cao.

Theo Chi Cục QLĐB III.1 (Cục QLĐB III), tuyền đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Nam hiện xuất hiện nhiều vị trí, điểm sạt lở, ngập lụt nặng khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt. Các đơn vị quản lý, duy tu bảo dưỡng đang khẩn trương dọn dẹp, di chuyển đất đá, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, khơi thông tuyến đường, nối mạch giao thông.