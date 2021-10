Quảng Nam: Hồ đập đồng loạt xả lũ, khẩn trương di dời dân

Theo phương án chuẩn bị thì trong đêm 23/10, nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thì Tam Đàn và Tam An sẽ tổ chức di dời gần 500 hộ dân (gần 1.300 khẩu) vùng trũng thấp; chủ yếu là di dời xen ghép để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Lực lượng xung kích địa phương vận chuyển lương thực, nước uống đến các nơi di dời xen ghép, phục vụ sinh hoạt cho bà con.

Huyện Phú Ninh dự kiến di dời 500 hộ dân (gần 1.300 khẩu) vùng trũng thấp trong đêm nay

Ngoài ra, tại TP Tam Kỳ, các tuyến đường Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, nguyễn Văn Trỗi, Phan Chu Trinh;…bị ngập sâu, có nơi đến hơn 0,4m khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều xe tắt máy, không thể di chuyển; huyện Bắc Trà My nước lũ các sông, suối dâng lên nhanh, khiến toàn bộ các tuyến giao thông tại huyện Bắc Trà My đều bị chia cắt do các cầu ngầm bị nước lũ băng qua và ngập sâu. Ngầm Sông Trường, qua địa phận xã Trà Sơn bị ngập sâu hơn 1m; ngầm sông Nước Oa, qua địa phận xã Trà Tân cũng ngập sâu hơn 1m.