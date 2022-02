Quảng Nam: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Thị Hạnh

Chiều 19/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.