Quang Hải đủ trình xuất ngoại nhưng cần lựa chọn tỉnh táo

Trong diễn biến mới nhất, một số nguồn tin cho biết Hà Nội FC đang chuẩn bị thuyết phục Quang Hải ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm.

Đội bóng của bầu Hiển được cho là sẵn sàng trả cho Quang Hải 5 tỷ đồng/mùa tiền lót tay, kèm theo mức lương 15.000 USD/tháng (hơn 340 triệu đồng).

Dù vậy, nếu Quang Hải quyết tâm ra nước ngoài thi đấu, CLB Hà Nội cũng sẵn sàng tạo điều kiện hết mức, thậm chí còn hỗ trợ về nhiều mặt giúp tiền vệ người Đông Anh có thể bắt nhịp nhanh nhất ở môi trường mới.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

Your browser does not support the video tag.

Huy Phong