Quang Dương chấn thương ở giải pickleball có tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng

Ở nội dung được quan tâm và thu hút người yêu pickleball nhiều nhất là đôi nam Open, tưởng như người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa cặp đôi anh em Quang Dương – Bảo Dương gặp Trương Vinh Hiển – Minh Quân. Đáng tiếc, Quang Dương dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, đồng nghĩa chức vô địch nội dung này thuộc về cặp đôi Vinh Hiển – Minh Quân.

Giải năm nay cũng là sân chơi cho thế hệ VĐV trẻ triển vọng, tiêu biểu là cặp đôi nhỏ tuổi nhất Phương Trang Anh (16 tuổi) và Phạm Ngọc Hà Vy (13 tuổi). Với lối chơi linh hoạt, tự tin và khát khao chinh phục, hai tay vợt trẻ để lại dấu ấn mạnh mẽ, trở thành thế hệ kế cận đầy năng lượng và tiềm năng của pickleball Việt Nam.