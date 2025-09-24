Quảng Đông (Trung Quốc) sơ tán hơn 1 triệu người trước bão Ragasa

Nhằm ứng phó với bão Ragasa, Trung Quốc ngày 23/9 đã đồng thời nâng cảnh báo sóng biển và sóng bão lên màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất về thời tiết cực đoan của nước này.

Những bức tượng được giằng dây để chống lại gió mạnh của siêu bão Ragasa ở Hồng Kông ngày 22/9. Ảnh: VCG.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, bão Ragasa có thể gây ra những đợt sóng bão lớn, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, cùng sóng biển mang tính hủy diệt dọc bờ biển Quảng Đông. Đây là cảnh báo đỏ kép đầu tiên trong năm nay đối với các thảm họa trên biển ở Trung Quốc. Bộ này cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về thảm họa trên biển của Quảng Đông lên cấp độ I vào sáng cùng ngày.

21 thành phố của tỉnh này, bao gồm Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn và Đông Quản, đã ra thông báo “5 dừng”, gồm tạm dừng các lớp học, công việc, sản xuất, đi lại và kinh doanh. Sân bay Thâm Quyến cũng tạm dừng các chuyến bay từ 20h tối 23/9, trong bối cảnh khu vực này đang chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc đưa ra sáng sớm 24/9, dự kiến bão ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Đài Sơn đến Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông vào chiều hoặc tối 24/9 ở cấp bão hoặc bão mạnh (cấp 13-15, sức gió 38-48 m/giây).

Ông Trình Chính Tuyền, dự báo viên trưởng của Đài Khí tượng tỉnh Quảng Đông, cho biết Ragasa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hơn cả 2 cơn bão mạnh từng đổ bộ vào tỉnh này là Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018: “Siêu bão Ragasa có thể còn mạnh hơn khi đổ bộ, với phạm vi rộng hơn và thời gian hoạt động dài hơn, có khả năng gây ra thiệt hại và tổn thất lớn hơn cả hai cơn bão này”.

Dữ liệu từ Sở Quản lý khẩn cấp Quảng Đông cho thấy, tính đến 17h30 ngày 23/9, 1.044.215 người trong toàn tỉnh đã được sơ tán.

Cùng ngày, các cơ quan cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đã phân bổ 60.000 vật phẩm khẩn cấp cho Quảng Đông, như lều, giường gấp, chăn mỏng, đèn chiếu sáng và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình.

Chuyên gia khí hậu Trung Quốc cho biết, nước này đã hứng chịu nhiều cơn bão mạnh hơn trong năm nay, điều này có liên quan đến nhiệt độ bề mặt nước biển cao bất thường ở vùng nhiệt đới Tây Thái Bình Dương, một hiện tượng thường thấy trong những năm xảy ra hiện tượng La Niña.