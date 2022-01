Quảng cáo sử dụng khăn quàng đỏ bị người Trung Quốc lên án là trục lợi

Your browser does not support the audio element.

Vừa đưa ra lời xin lỗi và xóa bỏ toàn bộ loạt ảnh sử dụng người mẫu mắt nhỏ và xếch, một hãng thực phẩm tại Trung Quốc lại bị phản ứng vì sử dụng khăn quàng đỏ trong ảnh quảng cáo (Ảnh: SCMP).

Một hãng thực phẩm nước ngoài liên tiếp vấp phải sự phản ứng tại thị trường Trung Quốc. Sau ảnh quảng cáo sử dụng người mẫu mắt nhỏ và xếch, hãng này lại bị chỉ trích vì sử dụng ảnh quảng cáo có xuất hiện khăn quàng đỏ.

Hiện tại, hoạt động quảng cáo của các thương hiệu nước ngoài tại thị trường Trung Quốc đang trong một giai đoạn khá "nhạy cảm".

Những hình ảnh quảng cáo thể hiện những "nét đặc trưng" của người dân Trung Quốc do các nhãn hàng quốc tế thực hiện, nếu thiếu sự khéo léo, tế nhị, sẽ vướng vào lỗi quan niệm định kiến, "nhập gia mà không tùy tục", không hiểu về quan niệm thẩm mỹ và đời sống văn hóa của người dân bản địa.