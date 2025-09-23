Quảng cáo lừa đảo tiếp tục lộng hành nhờ Facebook?

Một điều nguy hiểm và gây hệ lụy rất nhiều, đó là việc Facebook lại để cho các clip này quảng cáo này xuất hiển và không kiểm duyệt, vô tình là bàn đạp để các quảng cáo lừa đảo này lộng hành.



Mới nhất, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Đoàn Quân (17 tuổi) trú tại Phường Nam Gia Nghĩa để điều tra về hành vi lừa đảo trên mạng.



Vụ án gây xôn xao dư luận khi Phan Thanh Đoàn Quân một thanh niên được cho là “hiệp sĩ mạng” và là "chuyên gia" lấy lại tiền lừa đảo trên mạng lại bị khởi tố vì hành vi... lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cùng với việc khởi tố bị can, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia và cần cảnh giác với các dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền", "thu hồi tiền lừa đảo".



Không chỉ xuất hiện nhiều dưới dạng quảng cáo lừa đảo tại Việt Nam, Meta (công ty mẹ của Facebook) cũng bị cáo buộc từ người dùng tại Mỹ khi cho rằng “Meta kiếm tiền từ lừa đảo, họ có lý do gì để bảo vệ chúng ta?”.



Một phân tích nội bộ năm 2022 tiết lộ một thông tin nguy hiểm khi có tới 70% nhà quảng cáo mới trên Meta liên quan đến lừa đảo, hàng hóa bất hợp pháp, hoặc sản phẩm kém chất lượng.



Đằng sau những vụ lừa đảo này là các mạng lưới tội phạm quốc tế tinh vi, chủ yếu từ Đông Nam Á. Chúng tận dụng tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và hàng trăm nghìn lao động bị bóc lột trong các “trại lừa đảo” để tạo ra các chiến dịch lừa đảo quy mô lớn.



Cùng với đó, một tài liệu nội bộ năm 2024 cho thấy Meta cho phép nhà quảng cáo vi phạm đến 8-32 lần trước khi bị cấm tài khoản. Ngay cả khi nhân viên trực tiếp can thiệp, con số này chỉ giảm xuống 4-16 lần, theo Vietnamnet.

Đã đến lúc, nghi vấn Facebook tiếp tay cho các hình thức lừa đảo để nhận lại tiền quảng cáo cần được làm sáng tỏ. Và nên chăng, các cơ quan quản lý cần có những biện pháp mạnh tay hơn với Facebook để từng bước làm trong sạch không gian số trên mạng xã hội.