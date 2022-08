Quảng cáo củ tỏi bị chê tục tĩu ở Hàn Quốc

Clip quảng cáo dài 30 giây được đăng tải trên kênh YouTube của huyện Hongseong (tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc). Nơi này có dân số khoảng 100.000 người, nổi tiếng với loại tỏi “Hongsan”, theo AP.

Trong clip, một phụ nữ chạm vào đùi của một người đàn ông tên là "Hongsan" (có phần đầu hình củ tỏi) và khen những từ như "rất dày", "cứng cáp" nhằm ẩn ý quảng cáo chất lượng tỏi địa phương.

Đoạn phim này nhái một cảnh trong bộ phim nổi tiếng Once Upon A Time In High School năm 2004 của Hàn Quốc.