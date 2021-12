Quảng cáo "cởi đồ, khoe thân": Vì sao bị xử phạt vẫn tái diễn?

Your browser does not support the audio element.

Những ngày gần đây, thông tin và hình ảnh về nhóm thanh niên cởi trần, khoe thân, chặn lối đi trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông để quảng cáo cho một nhãn hàng xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, dư luận bày tỏ bức xúc trước hành vi quảng cáo lố lăng, phản cảm nơi công cộng.

Lãnh đạo Công ty Hanoi Metro cho biết, nhóm khách này đi lên từ ga Vành đai 3, sau đó di chuyển về hướng ga Cát Linh. Ban đầu, nhóm đều mặc quần áo "ông già Noel" nhưng khi vào vị trí toa khách, nhóm nam thanh niên bất ngờ… cởi áo, cầm biển quảng cáo chụp ảnh khi tàu chạy…

Trả lời PV Dân trí về vấn đề này, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết đã nắm được thông tin về nhóm người cởi trần quảng cáo cho một nhãn hàng trên tàu điện.

"Tôi đã nắm được thông tin về vụ việc và đã giao Thanh tra Sở xử lý", ông Đỗ Đình Hồng nói.