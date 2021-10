Quảng Bình: 24 ca dương tính mới đều liên quan người về từ miền Nam

Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, đang thực hiện thí điểm hoạt động bằng xe ô tô từ Quảng Bình đi và đến một số địa phương. Sau khi kết thúc hoạt động thí điểm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoạt động vận tải khách liên tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ngoài ra, hoạt động thủy nội địa bình thường; vận tải hàng không đã thực hiện thí điểm đường bay đi/đến Quảng Bình từ TP. Hồ Chí Minh với tần suất khứ hồi mỗi ngày 1 chuyến kể từ 10/10 đến nay.

Xem thêm video đang được quan tâm: