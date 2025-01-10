Quảng bá và lan tỏa giá trị Áo dài Việt Nam tại Châu Âu

TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu cho biết mục đích của chương trình nhằm lan tỏa thông điệp Áo dài không chỉ là “quốc phục” của Việt Nam, mà còn là sứ giả giá trị văn hóa Việt, hiện diện trong hành trình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa Đông và Tây.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Hà Lan cho rằng Tháng văn hóa Áo dài cũng sẽ góp phần khuyến khích các bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại châu Âu quan tâm, tìm hiểu, yêu thích Áo dài như một sợi dây kết nối với cội nguồn. Khi tà áo dài tung bay giữa trời Âu, đó không chỉ là vẻ đẹp của một trang phục mà là hơi thở của quê hương, là linh hồn văn hoá Việt đang toả sáng nơi phương trời xa.

Bà Hoàng Thúy Nga, Phó Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, tin tưởng rằng cuộc vận động sẽ là dịp để phụ nữ cũng như người Việt tại các nước châu Âu chung tay kết nối lan toả giá trị văn hoá Áo dài Việt Nam tới bạn bè quốc tế nói chung và trong cộng đồng người Việt tại châu Âu nói riêng, để hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc Văn hoá Áo dài Việt Nam được trường tồn.