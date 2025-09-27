Quán Việt ở Mỹ bán đặc sản Hà Nội, Hải Phòng, khách chờ 2 tiếng để ăn

Thời gian gần đây, nhiều hàng quán Việt Nam tại New York được truyền thông giới thiệu và khen ngợi khi thu hút đông đảo thực khách, luôn trong tình trạng kín chỗ ngồi. Trong đó có nhà hàng mang tên Bánh Anh Em, nằm ở khu Upper West Side.

Đây là nơi được nhận xét "rất phong phú, biến tấu tinh tế của các món ăn nổi tiếng từ khắp mọi miền Việt Nam", như phở bò Nam Định, bánh cuốn Hà Nội, bánh mì que Hải Phòng, bánh ướt chấm mắm nêm Buôn Ma Thuột, bún mắm, xôi khúc, bánh căn hay bánh chưng rán.

Quán ăn Việt đông kín khách. Ảnh: The New Yorker

Nhà hàng Việt này được thành lập bởi hai đầu bếp Nhu Ton và John Nguyễn. Họ từng khai trương một quán cơm tấm tại New York từ năm 2018, sau đó tiếp tục mở nhà hàng với đa dạng món Việt, nhất là các loại bánh.

Chia sẻ với New York Eater, chị Nhu Ton cho biết: "Khi tôi mới sang Mỹ, ẩm thực Việt Nam dường như chủ yếu chỉ xoay quanh phở và bánh mì, với hương vị khác hẳn quê nhà. Đó là lý do tôi quyết định mở nhà hàng riêng, với tầm nhìn riêng".