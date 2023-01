Quan tham Trung Quốc nghỉ hưu vẫn kiếm chác không ngừng

Bất chấp thời tiết giá lạnh, dưới nhiệt độ dao động khoảng 9 độ C, nhiều người dân Nhật Bản vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá truyền thống để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn.