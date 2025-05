Quân sự thế giới hôm nay (9-5): Hệ thống S-400 của Ấn Độ lần đầu triển khai thực chiến

Hải quân New Zealand sẽ thay thế trực thăng tác chiến chống ngầm Kaman SH-2G Super Seasprite. Ảnh: Military Leak

Bộ trưởng Judith Collins cũng công bố kế hoạch thay thế trực thăng tác chiến chống ngầm Kaman Seasprite SH2-G của Hải quân hoàng gia New Zealand, ước tính trị giá 2 tỷ USD. Việc thay thế trực thăng hải quân là một trong những dự án có trong Kế hoạch Năng lực phòng thủ mới công bố.

Trước đây, Hải quân hoàng gia New Zealand thay thế trực thăng Westland Wasps bằng trực thăng SH-2F Seasprites từng được Hải quân Mỹ sử dụng qua để phối hợp hoạt động tác chiến với các khinh hạm lớp Anzac cho đến khi phi đội gồm 5 chiếc SH-2G Super Seasprites mẫu mới được chuyển giao. New Zealand cũng mua 5 chiếc SH-2G cùng lúc với Australia. Tuy nhiên, nước này lựa chọn khung máy bay mới với nhiều trang thiết bị điện tử hàng không hơn với giá 12 triệu USD. Chiếc SH-2G đầu tiên được giao vào giữa năm 2001 và chiếc cuối cùng được giao vào tháng 2-2003. Hải quân hoàng gia New Zealand vận hành loại máy bay này trên hai khinh hạm lớp Anzac, hai tàu tuần tra xa bờ lớp Protector và tàu đa năng HMNZS Canterbury.

