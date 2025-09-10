Quân sự thế giới hôm nay (9-10): Trung Quốc tiến sát năng lực siêu vượt âm

* Trung Quốc tiến sát năng lực siêu vượt âm

Trung Quốc đang tiến gần hơn đến khả năng vận hành vũ khí siêu vượt âm khi Công ty Lingkong Tianxing Aerospace, một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bay tốc độ cao, vừa công bố video kỷ niệm 7 năm thành lập, hé lộ loạt dự án khí tài chiến lược đang phát triển.

Đoạn video cho thấy nhiều hệ thống nguyên mẫu, trong đó có tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới và một máy bay thử nghiệm tốc độ Mach 4 (gấp 4 lần tốc độ âm thanh), dự kiến hoạt động ở độ cao từ 20 đến 100km, vùng “cận không gian” lý tưởng cho phương tiện siêu vượt âm. Mặc dù nhiều chi tiết kỹ thuật bị làm mờ hoặc che giấu, các hình ảnh vẫn phản ánh quy mô và tham vọng thực tế của chương trình.

Đoạn video cho thấy nhiều hệ thống nguyên mẫu, trong đó có tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Ảnh chụp màn hình từ video được đăng lên mạng xã hội. Nguồn: defence-blog.com

Dự án máy bay thử nghiệm Mach 4 dự kiến bay lần đầu vào năm 2026, nhằm kiểm tra khí động học, vật liệu chịu nhiệt và hệ thống động cơ trong điều kiện thực tế. Đây có thể là nền tảng cho các hệ thống bay tái sử dụng trong tương lai, được thiết kế cho cả nhiệm vụ tấn công quân sự và vận tải dân sự tốc độ cao.