Quân sự thế giới hôm nay (9-10): Trung Quốc tiến sát năng lực siêu vượt âm

* Trung Quốc tiến sát năng lực siêu vượt âm
Trung Quốc đang tiến gần hơn đến khả năng vận hành vũ khí siêu vượt âm khi Công ty Lingkong Tianxing Aerospace, một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bay tốc độ cao, vừa công bố video kỷ niệm 7 năm thành lập, hé lộ loạt dự án khí tài chiến lược đang phát triển.
Đoạn video cho thấy nhiều hệ thống nguyên mẫu, trong đó có tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới và một máy bay thử nghiệm tốc độ Mach 4 (gấp 4 lần tốc độ âm thanh), dự kiến hoạt động ở độ cao từ 20 đến 100km, vùng “cận không gian” lý tưởng cho phương tiện siêu vượt âm. Mặc dù nhiều chi tiết kỹ thuật bị làm mờ hoặc che giấu, các hình ảnh vẫn phản ánh quy mô và tham vọng thực tế của chương trình.
|Đoạn video cho thấy nhiều hệ thống nguyên mẫu, trong đó có tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Ảnh chụp màn hình từ video được đăng lên mạng xã hội. Nguồn: defence-blog.com
Dự án máy bay thử nghiệm Mach 4 dự kiến bay lần đầu vào năm 2026, nhằm kiểm tra khí động học, vật liệu chịu nhiệt và hệ thống động cơ trong điều kiện thực tế. Đây có thể là nền tảng cho các hệ thống bay tái sử dụng trong tương lai, được thiết kế cho cả nhiệm vụ tấn công quân sự và vận tải dân sự tốc độ cao.
Đáng chú ý, công ty này đang tiến hành các đợt phóng thử nghiệm và đánh giá hiệu suất của nhiều phương tiện bay siêu vượt âm. Đồng thời, họ đầu tư mạnh vào công nghệ động cơ đẩy và điều khiển bay, 2 yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng điều hướng chính xác ở vận tốc hơn Mach 4, dưới điều kiện nhiệt và cơ học cực cao.
Giới phân tích nhận định Lingkong đã bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm, một dấu mốc chuyển mình quan trọng trong chương trình siêu vượt âm của Trung Quốc. Tiến độ hiện tại cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh cuộc đua công nghệ trong lĩnh vực tấn công chiến lược tốc độ cao.
* Australia tích hợp trạm vũ khí từ xa R400 lên xe chiến đấu bộ binh AS21 Redback
Công ty EOS đã giành được hợp đồng tích hợp trạm vũ khí từ xa R400 lên xe chiến đấu bộ binh AS21 Redback của Australia trong khuôn khổ giai đoạn 3 của chương trình LAND 400.
Hợp đồng bao gồm phiên bản R400 cải tiến, tích hợp đầy đủ trên khung xe do Hanwha chế tạo và hỗ trợ suốt vòng đời, phục vụ đội hình 129 xe sản xuất tại Australia với kế hoạch giao hàng bắt đầu từ năm 2027.
|Xe chiến đấu bộ binh Hanwha Redback được chuyển giao cho Lục quân Australia để thử nghiệm và đánh giá ở Giai đoạn 3 của chương trình LAND 400. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia
R400 là trạm vũ khí hạng nhẹ, trọng lượng dưới 400kg đối với cấu hình cỡ đạn 30×113 mm, được thiết kế để cung cấp hỏa lực ổn định cả ban ngày lẫn ban đêm nhằm đối phó các mối đe dọa tầm gần như UAV, mục tiêu nhỏ và các mục tiêu cơ động mà pháo chính khó xử lý kịp. Hệ thống đạt độ chính xác cao, tầm tác chiến di động khoảng 2km, sử dụng nhiều loại đạn từ cỡ nòng 7,62mm, 12,7mm đến súng phóng lựu tự động 40mm hoặc M230LF 30×113mm.
Việc trang bị trạm vũ khí phụ trên một xe vốn đã được trang bị Bushmaster Mk44S 30mm, súng máy đồng trục 7,62mm, các ống phóng lựu đạn khói và bệ phóng đôi tên lửa SPIKE LR2 có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, lý do chính là R400 bổ sung hỏa lực tầm gần, che phủ điểm mù của tháp pháo chính, tăng tốc phản ứng trước mục tiêu nhỏ, chậm, và giảm tải nhiệm vụ tấn công tầm gần cho pháo chính, đồng thời giữ cho kíp lái an toàn bên trong lớp giáp.
* Đức trang bị radar AN/SPY-6 cho khinh hạm F127 thế hệ mới
Ngày 8-10, Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon xác nhận Đức đã chính thức lựa chọn radar AN/SPY-6(V)1, hệ thống radar tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, để trang bị cho các khinh hạm thế hệ mới F127. Đây là lần đầu tiên hệ thống radar này được bán ra quốc tế.
AN/SPY-6(V)1 là radar mảng pha chủ động sử dụng công nghệ Gallium Nitride (GaN), gồm bốn mặt cố định với tổng cộng 148 mô-đun radar. Hệ thống cho phép giám sát 360 độ liên tục, phát hiện cùng lúc nhiều loại mục tiêu từ tên lửa đạn đạo, máy bay tàng hình, tên lửa hành trình cho đến mục tiêu trên biển. Khả năng đa nhiệm và chống tác chiến điện tử của SPY-6 giúp nâng cao đáng kể tốc độ xử lý và phản ứng trước các mối đe dọa.
|AN/SPY-6(V)1 là hệ thống radar mảng pha chủ động, đa nhiệm. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ
Dự kiến, radar SPY-6 sẽ được tích hợp trên khinh hạm F127, dòng chiến hạm tương lai của Hải quân Đức, thay thế lớp Brandenburg (F123) hiện tại. F127 được thiết kế với trọng lượng rẽ nước hơn 10.000 tấn, khả năng tàng hình cao, hệ thống vũ khí mô-đun, cùng năng lực chiến đấu đa miền. Tích hợp SPY-6 sẽ giúp tàu có thể tham gia tác chiến mạng trung tâm, phòng thủ tên lửa đạn đạo, đồng thời hỗ trợ liên kết tác chiến với lực lượng đồng minh NATO.
Mặc dù giá trị hợp đồng và mốc thời gian cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết chiếc F127 đầu tiên được trang bị SPY-6 có thể được bàn giao vào đầu thập niên 2030 và quá trình thử nghiệm dự kiến bắt đầu vào năm 2028.
Việc Đức lựa chọn SPY-6 thể hiện xu hướng đồng bộ hóa công nghệ giữa các nước NATO nhằm tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến trong bối cảnh môi trường hàng hải ngày càng phức tạp.