* Hai tên lửa hành trình bị đánh chặn với hệ thống IBCS

Lục quân Mỹ mới đây xác nhận thử nghiệm thành công Hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp (IBCS) tại thao trường White Sands. Trong sự kiện này, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn Phòng không 43) đã vô hiệu hóa 2 mục tiêu tên lửa hành trình chỉ bằng loạt đánh chặn đầu tiên.

IBCS là lớp chỉ huy - điều khiển của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Lục quân Mỹ. Hệ thống phần mềm có chức năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều radar và cảm biến, sau đó lựa chọn loại tên lửa đánh chặn phù hợp nhất.

Các thành phần chính của mạng lưới gồm radar và bệ phóng Patriot, radar LTAMDS, radar Sentinel, trung tâm điều hành tác chiến và các bộ tiếp sóng mạng lưới. Điểm nổi bật là cách các thành phần này kết nối và phối hợp trên mạng lưới phân tán, giúp đơn vị tác chiến không cần tập trung tại một điểm duy nhất.

Tên lửa Patriot PAC-3 được phóng trong cuộc bắn thử của Lục quân Mỹ dưới sự điều khiển của hệ thống IBCS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo đó, IBCS tạo ra bức tranh tổng hợp từ nhiều cảm biến khác nhau, thay vì chỉ dựa vào một radar đơn lẻ. Dữ liệu từ Patriot, LTAMDS hay Sentinel được hợp nhất để cho ra đường bay ổn định, ít bị nhiễu hoặc che khuất, đặc biệt hiệu quả khi đối phó tên lửa hành trình bay thấp. Hệ thống tự động xác định bệ phóng sẵn sàng, đề xuất loại tên lửa phù hợp, thường là PAC-3, và truyền lệnh khai hỏa.