* Hai tên lửa hành trình bị đánh chặn với hệ thống IBCS
Lục quân Mỹ mới đây xác nhận thử nghiệm thành công Hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp (IBCS) tại thao trường White Sands. Trong sự kiện này, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn Phòng không 43) đã vô hiệu hóa 2 mục tiêu tên lửa hành trình chỉ bằng loạt đánh chặn đầu tiên.
IBCS là lớp chỉ huy - điều khiển của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Lục quân Mỹ. Hệ thống phần mềm có chức năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều radar và cảm biến, sau đó lựa chọn loại tên lửa đánh chặn phù hợp nhất.
Các thành phần chính của mạng lưới gồm radar và bệ phóng Patriot, radar LTAMDS, radar Sentinel, trung tâm điều hành tác chiến và các bộ tiếp sóng mạng lưới. Điểm nổi bật là cách các thành phần này kết nối và phối hợp trên mạng lưới phân tán, giúp đơn vị tác chiến không cần tập trung tại một điểm duy nhất.
|Tên lửa Patriot PAC-3 được phóng trong cuộc bắn thử của Lục quân Mỹ dưới sự điều khiển của hệ thống IBCS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Theo đó, IBCS tạo ra bức tranh tổng hợp từ nhiều cảm biến khác nhau, thay vì chỉ dựa vào một radar đơn lẻ. Dữ liệu từ Patriot, LTAMDS hay Sentinel được hợp nhất để cho ra đường bay ổn định, ít bị nhiễu hoặc che khuất, đặc biệt hiệu quả khi đối phó tên lửa hành trình bay thấp. Hệ thống tự động xác định bệ phóng sẵn sàng, đề xuất loại tên lửa phù hợp, thường là PAC-3, và truyền lệnh khai hỏa.
Kiến trúc IBCS có tính mô-đun và mở, cho phép nâng cấp và tích hợp. Cấu trúc này đã chứng minh khả năng kết hợp radar LTAMDS và sử dụng radar Sentinel cho lớp phòng thủ tầm thấp. Các cuộc thử nghiệm cũng cho thấy hệ thống duy trì kết nối ổn định, dù một bộ phận bị hỏng hoặc bị gây nhiễu, đồng thời cho phép radar, bệ phóng và sở chỉ huy bố trí linh hoạt theo địa hình mà không làm gián đoạn tác chiến.
Cuộc thử nghiệm mới đây diễn ra trong điều kiện điện từ phức tạp, mô phỏng môi trường chiến đấu thực tế. Loạt đánh chặn đầu tiên tiêu diệt được mục tiêu, cho thấy hệ thống hợp nhất dữ liệu và điều khiển hỏa lực vận hành ổn định, giữ vững khả năng bám bắt mục tiêu dù trong tình huống khó khăn.
Với khả năng kết nối các cảm biến phân tán thành một mạng thống nhất, IBCS giúp các đơn vị phòng không nâng cao khả năng sống sót và hiệu quả chiến đấu. Trong bối cảnh mối đe dọa từ tên lửa hành trình và máy bay không người lái ngày càng gia tăng, việc quản lý và sử dụng hiệu quả các tên lửa đánh chặn trở nên đặc biệt quan trọng. Lục quân Mỹ đang từng bước trang bị IBCS cho các lữ đoàn phòng không, đồng thời mở rộng hợp tác với các đồng minh đã vận hành hệ thống Patriot, Sentinel và các radar tương thích.
* Bangladesh mua 20 tiêm kích J-10CE của Trung Quốc
Truyền thông Bangladesh và Trung Quốc xác nhận, Dhaka đang xúc tiến kế hoạch mua 20 tiêm kích đa năng J-10CE của Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 2,2 tỷ USD.
Thỏa thuận này nằm trong chương trình hiện đại hóa của Bangladesh, bao gồm huấn luyện phi công và kỹ thuật viên, hỗ trợ bảo dưỡng và hậu cần tích hợp đến năm tài chính 2035-2036, thể hiện quyết tâm tăng cường năng lực không quân và cơ sở hạ tầng quốc phòng.
J-10CE là phiên bản xuất khẩu của J-10C, tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 hiện phục vụ trong Không quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Máy bay trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, cánh tam giác có cánh mũi, giúp tăng khả năng cơ động và hiệu suất khí động học ở cả độ cao thấp và cao.
Hệ thống điện tử hàng không hỗ trợ hợp nhất cảm biến, truyền dữ liệu tương thích với các vũ khí không đối không, không đối đất của Trung Quốc. Máy bay có thể mang tên lửa tầm xa PL-15 dẫn đường bằng radar chủ động, tên lửa tầm ngắn hồng ngoại PL-10, cùng nhiều loại bom dẫn đường chính xác và vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không.
|Việc sở hữu tiêm kích J-10CE được đánh giá sẽ nâng cao đáng kể năng lực răn đe và kiểm soát không phận của Bangladesh. Ảnh: defensenews.com
Theo các đánh giá, J-10CE có thể thực hiện cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không lẫn tấn công mặt đất, mang lại cho Bangladesh năng lực tác chiến đa nhiệm thực thụ, điều hiện chưa có trong biên chế với các máy bay F-7BGI và MiG-29UB.
Sự xuất hiện của tiêm kích J-10CE được đánh giá sẽ nâng cao đáng kể năng lực răn đe và kiểm soát không phận của Bangladesh. Với tầm tấn công trên 200km khi sử dụng tên lửa PL-15, không quân nước này có thể giám sát tốt hơn vùng trời và vùng đặc quyền kinh tế trên biển. Đồng thời, J-10CE mang lại khả năng tác chiến đa nhiệm, hỗ trợ các hoạt động phối hợp với hải quân và lục quân.
* Tàu HMCS William Hall trở về sau Chiến dịch Nanook
Hải quân Hoàng gia Canada cho biết, tàu HMCS William Hall đã trở về cảng Halifax sau 46 ngày hoạt động trên biển, với hành trình dài 15.740km, hoàn tất chuyến tuần tra trong khuôn khổ Chiến dịch Nanook.
Được thiết kế cho hoạt động dài ngày, con tàu thuộc lớp Harry DeWolf này có chiều dài 103,6m, lượng giãn nước 6.600 tấn, đạt tiêu chuẩn Polar Class 5, cho phép di chuyển trong lớp băng dày 1m với tốc độ 5,5km/giờ và đạt 31,5km/giờ trên mặt nước.
Hệ thống cảm biến hiện đại gồm radar giám sát SCANTER 6002, radar định vị SharpEye, hệ thống nhận diện IFF và thiết bị dẫn đường quán tính BlueNaute. Trung tâm điều hành CMS 330 cho phép điều khiển xuồng, đội kiểm tra và phối hợp với các lực lượng khác. Tàu có sàn đáp và nhà chứa đủ cho trực thăng CH-148 Cyclone, mở rộng khả năng trinh sát, tiếp tế và cứu nạn, cùng hai xuồng cao tốc RHIB và một xuồng đa năng dài 12m để tuần tra, cứu hộ và kiểm tra tàu thuyền.
|Tàu HMCS William Hall hoàn tất hành trình dài 15.740km trong 46 ngày. Ảnh: Hải quân Canada
Khoang nhiệm vụ của William Hall có thể hoán đổi linh hoạt, tiếp nhận các thùng chứa thiết bị khảo sát, hệ thống lặn, UAV hoặc vật tư cứu trợ. Khoang xe chở được xe bán tải, xe trượt tuyết, xe địa hình; cần cẩu 20 tấn và kho dự trữ nhiên liệu, nước ngọt lớn cho phép tàu hoạt động độc lập nhiều tuần trên biển.
Vũ khí gồm pháo tự động Mk38 25mm và súng máy 12,7mm, kết hợp cùng trực thăng, xuồng và radar, giúp phát hiện, tiếp cận, kiểm tra mục tiêu chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.