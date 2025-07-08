Quân sự thế giới hôm nay (7-8): Vì sao Croatia đưa xe tăng Leopard 2 vào biên chế?

* Croatia lần đầu tiên đưa xe tăng Leopard 2 vào biên chế

Trong cuộc duyệt binh mới đây diễn ra tại Thủ đô Zagreb, Croatia đã chính thức giới thiệu xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4HRV, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của nền tảng Leopard 2 trong Lực lượng vũ trang Croatia. Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia này mới chỉ nhận được 2 chiếc Leopard, chủ yếu dùng cho hoạt động huấn luyện và trình diễn. Hai xe này sẽ hoạt động tạm thời cho tới khi Croatia tiếp nhận 50 chiếc Leopard 2A8 từ Đức vào năm 2027.

Được phát triển dựa trên dòng Leopard 2A4 do Đức sản xuất trong giai đoạn 1985–1992, Leopard 2A4HRV giữ thiết kế tháp pháo dạng đứng, không trang bị giáp nghiêng như các biến thể nâng cấp sau này như Leopard 2A5, 2A6 hay 2A8. Xe được trang bị pháo chính Rheinmetall L/44 120mm, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, thiết bị quan sát ngày đêm, máy đo xa laser. Động cơ diesel MTU MB 873 Ka-501 công suất 1.500 mã lực cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động khoảng 450–500km, trọng lượng chiến đấu xấp xỉ 55 tấn.

Leopard 2A4HRV sẽ hoạt động tạm thời cho tới khi Croatia tiếp nhận Leopard 2A8. Ảnh: X/Ronkainen

Hai chiếc 2A4HRV được bàn giao là một phần của thỏa thuận quân sự giữa Croatia và Đức được ký vào cuối năm 2024. Theo đó, Đức sẽ cung cấp 50 xe tăng Leopard 2A8 cho Croatia từ năm 2027, nhằm giúp nước này hiện đại hóa lực lượng thiết giáp. Hiện tại, Croatia không vận hành bất kỳ phiên bản Leopard nào khác ngoài hai chiếc 2A4HRV này.