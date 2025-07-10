Quân sự thế giới hôm nay (7-10): Quân đội Nga nhận lô máy bay chiến đấu Su-34M

* Quân đội Nga nhận lô máy bay chiến đấu Su-34 thứ 5 trong năm

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) vừa bàn giao thêm một lô máy bay chiến đấu - ném bom Su-34M mới cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, đánh dấu đợt chuyển giao thứ 5 chỉ tính riêng trong năm 2025.

Su-34M là biến thể hiện đại hóa sâu của dòng Su-27 Flanker, có trọng lượng cất cánh tới 50 tấn, là chiến đấu cơ hạng nặng nhất thế giới hiện đang được sản xuất hàng loạt. Với tầm bay xa, tải trọng vũ khí lớn hơn 50% so với Su-27, Su-34 được thiết kế để đảm nhận cả nhiệm vụ tấn công mặt đất, tấn công tầm xa và đối không ở mức cơ bản.

Máy bay chiến đấu - ném bom Su-34M của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga. Ảnh: Military Watch Magazine



Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Su-34 là “xương sống” của các chiến dịch không kích, thường xuyên được sử dụng để phóng bom lượn FAB-3000, bom nhiệt áp và tên lửa hành trình tầm xa. Các phi công Nga đánh giá dòng máy bay này có khả năng tác chiến linh hoạt trên toàn dải tốc độ, sử dụng cả vũ khí dẫn đường và không dẫn đường trong điều kiện chiến trường phức tạp.