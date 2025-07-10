Quân sự thế giới hôm nay (7-10): Quân đội Nga nhận lô máy bay chiến đấu Su-34M

* Quân đội Nga nhận lô máy bay chiến đấu Su-34 thứ 5 trong năm
Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) vừa bàn giao thêm một lô máy bay chiến đấu - ném bom Su-34M mới cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, đánh dấu đợt chuyển giao thứ 5 chỉ tính riêng trong năm 2025.
Su-34M là biến thể hiện đại hóa sâu của dòng Su-27 Flanker, có trọng lượng cất cánh tới 50 tấn, là chiến đấu cơ hạng nặng nhất thế giới hiện đang được sản xuất hàng loạt. Với tầm bay xa, tải trọng vũ khí lớn hơn 50% so với Su-27, Su-34 được thiết kế để đảm nhận cả nhiệm vụ tấn công mặt đất, tấn công tầm xa và đối không ở mức cơ bản.
|Máy bay chiến đấu - ném bom Su-34M của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga. Ảnh: Military Watch Magazine
Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Su-34 là “xương sống” của các chiến dịch không kích, thường xuyên được sử dụng để phóng bom lượn FAB-3000, bom nhiệt áp và tên lửa hành trình tầm xa. Các phi công Nga đánh giá dòng máy bay này có khả năng tác chiến linh hoạt trên toàn dải tốc độ, sử dụng cả vũ khí dẫn đường và không dẫn đường trong điều kiện chiến trường phức tạp.
Phiên bản Su-34M được sản xuất từ năm 2020 trở lại đây có nâng cấp lớn về radar, tác chiến điện tử và trinh sát. Đặc biệt, hệ thống trinh sát đa năng “Sych” gồm ba biến thể cho phép thu thập thông tin tình báo thời gian thực mà vẫn duy trì khả năng tấn công đầy đủ. Nhờ đó, Su-34M còn là nền tảng trinh sát - tấn công tích hợp.
Hiện nay, Nga đang sản xuất khoảng 30 chiếc Su-34 mỗi năm, và dự kiến đến giữa thập niên 2030 sẽ có hơn 300 chiếc trong biên chế. Mẫu máy bay này đang dần thay thế dòng Su-24M cũ, đồng thời mở rộng sang xuất khẩu. Algeria được xác nhận sẽ nhận gần 40 chiếc Su-34M, còn Triều Tiên được xem là khách hàng tiềm năng tiếp theo.
Bên cạnh Su-34, trong năm 2025, Quân đội Nga cũng đã tiếp nhận nhiều máy bay chiến đấu Su-35S mới. Việc bổ sung những máy bay chiến đấu tiên tiến này nhằm nâng cao ưu thế trên không của Nga.
* Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên sẵn sàng hoạt động
Truyền thông Triều Tiên đưa tin, sau cuộc thị sát mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chính thức tuyên bố tàu khu trục Choe Hyon sẵn sàng được đưa vào hoạt động, đánh dấu bước tiến trong năng lực hải quân tầm xa của Bình Nhưỡng.
Choe Hyon có lượng giãn nước ước tính khoảng 5.000 đến 5.500 tấn, được thiết kế để hoạt động như một tàu khu trục tên lửa dẫn đường đa năng, tích hợp khả năng tác chiến phòng không, chống hạm và chống ngầm.
|Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kiểm tra tàu khu trục Choe Hyon trong một cuộc trình diễn khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân, đánh dấu sự ra mắt chiến lược của tàu chiến mặt nước tiên tiến nhất của Triều Tiên. Ảnh: Tài khoản X Defence Index
Hình ảnh vệ tinh cho thấy, tàu có kết cấu hai tầng, thiết kế giảm phản xạ tín hiệu radar, và 2 bệ phóng thẳng đứng ở mũi và đuôi, cho phép mang tới 64-74 tên lửa. Bệ phóng này nhiều khả năng tương thích với tên lửa hành trình KN-27 hoặc Hwasal-2, tầm bắn từ 1.500-2.000km.
Choe Hyon còn được trang bị pháo hạm 127mm, hệ thống vũ khí tầm xa tương tự AK-630, cùng radar mảng pha cố định 4 mặt cho khả năng theo dõi và dẫn bắn cơ bản, tương tự các tàu khu trục thế hệ cũ của Trung Quốc. Dù hệ thống sonar và động cơ chưa được công bố, giới phân tích cho rằng tàu dùng động cơ diesel truyền thống.
Điểm đáng chú ý là ý nghĩa chiến lược vượt tầm kỹ thuật. Một tàu khu trục mang tên lửa hành trình, thậm chí có thể mang đầu đạn hạt nhân, giúp Triều Tiên mở rộng năng lực răn đe trên biển. Nếu được triển khai thường trực, Choe Hyon có thể theo dõi hoạt động của hải quân đối phương, thu thập thông tin tình báo.
* Radar giám sát, phòng không Ground Fire có gì đặc biệt?
Tập đoàn Thales chính thức khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt radar giám sát, phòng không Ground Fire, thành phần quan trọng của hệ thống phòng không mặt đất thế hệ mới SAMP/T NG, phiên bản dành riêng cho Pháp. Đây là bước tiến chiến lược nhằm thay thế radar Arabel cũ, nâng tầm năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa của Pháp trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi.
Radar Ground Fire đã vượt qua các bài kiểm tra nghiệm thu tại nhà máy Limours của Thales, dưới sự giám sát của đại diện Cơ quan Mua sắm quốc phòng Pháp (DGA). Dự kiến, 8 hệ thống radar sẽ được bàn giao cho Quân đội Pháp từ năm 2026, cùng thời điểm với đợt triển khai đầu tiên của hệ thống SAMP/T NG.
|Radar Ground Fire tối ưu hiệu quả đánh chặn của tên lửa ASTER 30 thế hệ mới, loại đạn chủ lực trong hệ thống SAMP/T NG. Ảnh: Thales
Điểm nổi bật của Ground Fire nằm ở khả năng đa năng: Vừa cảnh giới không gian, vừa hỗ trợ điều khiển hỏa lực, đặc biệt là tối ưu hiệu quả đánh chặn của tên lửa ASTER 30 thế hệ mới, loại đạn đánh chặn chủ lực trong hệ thống SAMP/T NG. Radar này có thể phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung, cũng như các mối đe dọa siêu thanh.
Với công nghệ mảng pha chủ động băng tần S, radar Ground Fire sở hữu khả năng bao quát 360 độ, tầm phát hiện lên đến 400km. Hệ thống còn được trang bị công nghệ xử lý Doppler, cho phép phát hiện cả mục tiêu nhỏ trong môi trường bị nhiễu cao. Đáng chú ý, cấu trúc mở cho phép radar tích hợp và tương tác liền mạch với các hệ thống khác của châu Âu, củng cố mạng lưới phòng không của lục địa này.
Theo Thales, sản lượng radar tại Limours đã tăng gấp 3 lần từ năm 2022 đến 2024, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công nghiệp nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất. Ngoài 8 hệ thống đã đặt mua, Pháp có kế hoạch mua thêm 4 tổ hợp SAMP/T NG trước năm 2035, củng cố vai trò chủ lực của radar Ground Fire trong mạng lưới phòng không châu Âu tương lai.