Quân sự thế giới hôm nay (6-12): Tên lửa hành trình P-800 Onyx của Nga phô diễn sức mạnh

Quân sự thế giới hôm nay (6-12) có những nội dung sau: Tên lửa hành trình P-800 Onyx của Nga phô diễn sức mạnh; Pakistan mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-35? Pháp có phương tiện phòng không mới. * Tên lửa hành trình P-800 Onyx của Nga phô diễn sức mạnh Theo một video gần đây do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Nga đã phóng một tên lửa hành trình siêu thanh 3M55 P-800 Onyx từ bệ phóng K-340P của hệ thống tên lửa bờ Bastion-P trong một cuộc tập trận quân sự của lực lượng hải quân và không quân Nga ở phía Đông Địa Trung Hải. Tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx. Ảnh: Wikipedia

Bastion-P, do NPO Mashinostroyenia phát triển, là một nền tảng phòng thủ bờ biển có tính cơ động cao, được thiết kế để bảo vệ bờ biển trước các mối đe dọa khác nhau, bao gồm tàu mặt nước và lực lượng đổ bộ. Được lắp trên khung gầm MZKT-7930, hệ thống có thể triển khai nhanh chóng trên nhiều địa hình khác nhau, mang lại khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống giao tranh. “Trái tim” của hệ thống là tên lửa P-800 Onyx, định danh NATO: SS-N-26 Strobile. Onyx là tên lửa siêu thanh có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 2,5, tương đương 3.087km/giờ. Tầm bắn của tên lửa bản nội địa dao động 600-800km, trong khi đó phiên bản xuất khẩu Yakhont có cự ly giảm xuống 300km để phù hợp với hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa. Tên lửa được điều khiển trong quá trình bay nhờ lực nâng khí động học. Tầng đẩy nhiên liệu rắn được gắn ở sau buồng đốt của động cơ phản lực và được tách ra bởi khí nén sau khi đốt hết nhiên liệu. Tính linh hoạt của tên lửa cho phép nó tấn công cả mục tiêu trên biển và trên bộ một cách chính xác, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion-P phóng tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx trong cuộc tập trận của Hải quân Nga gần đây. Ảnh: Russian MoD Được tích hợp các công nghệ radar và thu thập mục tiêu tiên tiến, Onyx có khả năng phát hiện, theo dõi và tấn công tàu đối phương một cách hiệu quả, củng cố vị thế là nền tảng của mạng lưới phòng thủ hàng hải của Nga. Tốc độ siêu thanh và hệ thống dẫn đường tinh vi của Onyx cho phép tên lửa tránh được các hệ thống phòng không hiện đại, khiến nó trở thành một vũ khí răn đe uy lực đối với các lực lượng đối địch. Tốc độ cao và tiết diện phản xạ tín hiệu radar thấp của Onyx là yếu tố khiến các hệ thống phòng không trên tàu thông thường, chẳng hạn như Hệ thống chiến đấu Aegis của Hải quân Mỹ hoặc Sea Ceptor của NATO, khó có thể đánh chặn. * Pakistan mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-35? Theo kênh truyền hình 24 News HD của Pakistan, quốc gia này đã chấp thuận mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-35 do Trung Quốc sản xuất, dự kiến giao hàng trong vòng 24 tháng tới. Máy bay chiến đấu J-35. Ảnh: Army Recognition Quyết định này đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân và củng cố vị thế chiến lược của Pakistan. Các phi công của Không quân Pakistan (PAF) được cho là đang được đào tạo tại Trung Quốc để vận hành máy bay. Các nhà phân tích cho rằng thương vụ này có thể mang lại cho Pakistan lợi thế về công nghệ hàng không trong vòng 7-8 năm tới cho đến khi Ấn Độ giới thiệu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm theo chương trình Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến (AMCA), dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2035. J-35A là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm do Trung Quốc phát triển, được thiết kế để cạnh tranh với các mẫu máy bay như F-35 của Mỹ. Với các công nghệ tiên tiến để giành ưu thế trên không và thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, máy bay được trang bị radar AESA, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử (EOTS) và màn hình hiển thị thông tin diện rộng. J-35A có thiết kế tối ưu hóa khả năng tàng hình với khoang vũ khí bên trong và vật liệu hấp thụ radar. Máy bay có tải trọng tới 8 tấn, bao gồm tên lửa không đối không PL-series, vũ khí chống hạm và đạn dẫn đường chính xác. Được trang bị động cơ WS-13 hoặc WS-21, máy bay có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1.8. * Pháp có phương tiện phòng không mới Theo Army Recognition, lực lượng quân sự miền núi của Pháp sẽ sớm nhận được xe Scania Vampire, được trang bị nền tảng PAMELA (Nền tảng hạng nhẹ, có thể vận chuyển bằng đường hàng không) để triển khai tên lửa MISTRAL 3. Xe phòng không Scania 4X4 Vampire Mistral 3. Ảnh: French MoD Không giống như xe VBMR-L Serval "Mistral", Scania Vampire được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của lực lượng quân sự miền núi và lực lượng đặc nhiệm, mang lại khả năng cơ động cao hơn và khả năng thích ứng vượt trội trên địa hình khó khăn. Trọng lượng nhẹ, có thể vận chuyển bằng đường hàng không và phù hợp hơn với môi trường dốc, Scania Vampire cung cấp giải pháp phù hợp hơn với các yêu cầu về khả năng cơ động và triển khai nhanh chóng của các lực lượng này. Scania Vampire, do Scania của Thụy Điển sản xuất để thay thế xe tải TRM 2000 và xe VLRA, được trang bị hệ thống PAMELA, hiện đại hóa khả năng của Trung đoàn Pháo binh 54, đơn vị chính chịu trách nhiệm hỗ trợ phòng không trên bộ. Scania cung cấp khung gầm 4x4 mạnh mẽ và linh hoạt, có hiệu suất cao trong môi trường nhiều thách thức và khả năng chịu tải trọng lớn. Xe được tích hợp nền tảng PAMELA để triển khai tên lửa MISTRAL 3, cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả trước các mối đe dọa trên không hiện đại, bao gồm máy bay không người lái, trực thăng và máy bay tầm thấp. QUỲNH OANH (tổng hợp)