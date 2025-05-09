Quân sự thế giới hôm nay (5-9): Hàn Quốc khởi động chương trình “500.000 chiến binh UAV”

Trong Chiến dịch Sindoor hồi tháng 5, tiêm kích Su-30MKI đã phóng thành công tên lửa Rampage với độ chính xác cao, nhấn mạnh tính hữu dụng của vũ khí này trên chiến trường.

Được phát triển cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa, tốc độ cao, Rampage cho phép máy bay tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của đối phương, mà không cần phải xâm nhập vào phạm vi tấn công của các hệ thống phòng không tiên tiến.

Trong khuôn khổ chương trình Make in India (do Ấn Độ sản xuất), Ấn Độ đang xem xét tự sản xuất tên lửa hành trình Rampage, vũ khí tấn công tầm xa trọng yếu được nhập khẩu từ Israel.

Tên lửa Rampage dài 4,7m, đường kính 306mm, sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn, đạt vận tốc siêu thanh, gần 2.000km/giờ, tầm hoạt động 250km. Được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và khả năng chống nhiễu, tên lửa có thể đảm bảo hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.

Rampage nổi bật không chỉ về tầm bắn và độ chính xác, mà còn về tính linh hoạt trong vận hành. Mỗi máy bay có thể mang theo tối đa 4 tên lửa, cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu hoặc tập trung tấn công một mục tiêu duy nhất.

Ấn Độ bắt đầu mua Rampage vào năm 2020-2021. Vũ khí này kể từ đó đã được tích hợp vào các kế hoạch hiện đại hóa Không quân Ấn Độ, nhằm tăng cường khả năng răn đe và cung cấp các lựa chọn cho các cuộc tấn công tầm xa.

Ấn Độ đang đàm phán hợp tác với Israel để được chuyển giao công nghệ chế tạo Rampage ngay trong nước. Điều này sẽ giúp sản xuất số lượng lớn, đảm bảo nguồn cung ổn định và phù hợp với chiến lược tự cường công nghiệp quốc phòng của nước này.

* Nga đưa vào biên chế tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Stavropol