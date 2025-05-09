Quân sự thế giới hôm nay (5-9): Hàn Quốc khởi động chương trình “500.000 chiến binh UAV”

* Ấn Độ thúc đẩy sản xuất nội địa tên lửa Rampage
Trong khuôn khổ chương trình Make in India (do Ấn Độ sản xuất), Ấn Độ đang xem xét tự sản xuất tên lửa hành trình Rampage, vũ khí tấn công tầm xa trọng yếu được nhập khẩu từ Israel.
Được phát triển cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa, tốc độ cao, Rampage cho phép máy bay tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của đối phương, mà không cần phải xâm nhập vào phạm vi tấn công của các hệ thống phòng không tiên tiến.
|Tên lửa Rampage dài 4,7m, đường kính 306mm, sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn, đạt vận tốc siêu thanh (gần 2.000km/giờ), tầm hoạt động 250km. Ảnh: defence-blog.com
Trong Chiến dịch Sindoor hồi tháng 5, tiêm kích Su-30MKI đã phóng thành công tên lửa Rampage với độ chính xác cao, nhấn mạnh tính hữu dụng của vũ khí này trên chiến trường.
Tên lửa Rampage dài 4,7m, đường kính 306mm, sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn, đạt vận tốc siêu thanh, gần 2.000km/giờ, tầm hoạt động 250km. Được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và khả năng chống nhiễu, tên lửa có thể đảm bảo hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.
Rampage nổi bật không chỉ về tầm bắn và độ chính xác, mà còn về tính linh hoạt trong vận hành. Mỗi máy bay có thể mang theo tối đa 4 tên lửa, cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu hoặc tập trung tấn công một mục tiêu duy nhất.
Ấn Độ bắt đầu mua Rampage vào năm 2020-2021. Vũ khí này kể từ đó đã được tích hợp vào các kế hoạch hiện đại hóa Không quân Ấn Độ, nhằm tăng cường khả năng răn đe và cung cấp các lựa chọn cho các cuộc tấn công tầm xa.
Ấn Độ đang đàm phán hợp tác với Israel để được chuyển giao công nghệ chế tạo Rampage ngay trong nước. Điều này sẽ giúp sản xuất số lượng lớn, đảm bảo nguồn cung ổn định và phù hợp với chiến lược tự cường công nghiệp quốc phòng của nước này.
* Nga đưa vào biên chế tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Stavropol
Hải quân Nga vừa chính thức tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Stavropol, tàu lớp Buyan‑M cuối cùng trong số 12 tàu thuộc Dự án 21631.
Tàu dài 74,1m, rộng 11m và độ mớn nước 2,6m, lượng giãn nước 949 tấn khi đầy tải, đạt tốc độ tối đa khoảng 46km/giờ, tầm hoạt động lên đến 4.630km ở tốc độ 22km/giờ, có thể hoạt động liên tục trong 10 ngày. Một điểm đáng chú ý là tàu được tăng cường nhận thức tình huống nhờ radar Pozitiv‑M1, cảm biến hồng ngoại và khả năng triển khai UAV trinh sát Orlan‑10.
|Trang bị tên lửa hành trình tầm xa, khả năng phòng không tầm gần, cùng tính linh hoạt triển khai qua hệ thống đường thủy nội địa, tàu lớp Buyan‑M tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược trong bảo vệ vùng biển quốc gia và tạo hiệu ứng răn đe trong khu vực Baltic. Ảnh: Hải quân Nga
Về vũ khí, tàu Stavropol nổi bật với hệ thống 8 ống phóng thẳng đứng 3S14 UKSK, có thể triển khai tên lửa hành trình Kalibr-NK, Oniks và Tsirkon, cho phép tấn công mục tiêu cách xa từ 1.500km đến 2.500km, tùy phiên bản; các tên lửa chống hạm Kalibr đạt tầm hoạt động lên tới 500km. Tàu còn được trang bị vũ khí phòng thủ tầm gần, gồm một pháo hạm A-190 100mm, hệ thống AK‑630M‑2 Duet với 2 pháo xoay 6 nòng và 2 bệ phóng phòng không tầm ngắn 3M‑47 Gibka phóng tên lửa Igla‑S hoặc Verba, súng máy 14,5mm và 7,62mm.
Việc đưa tàu Stavropol vào hoạt động đánh dấu sự kết thúc thành công của dự án lớp Buyan‑M, thế hệ tàu chiến thứ 4 của Nga. Với khả năng di chuyển nhanh giữa các vùng biển qua hệ thống đường thủy nội địa (Volga‑Don, kênh Moscow), Nga có thể triển khai lực lượng đến Baltic, Biển Đen hoặc Caspian mà không phải qua vùng biển quốc tế.
* Hàn Quốc khởi động chương trình “500.000 chiến binh UAV”
Ngày 4-9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức phát động chương trình quy mô toàn quân có tên gọi “500.000 chiến binh UAV”. Theo đó, mỗi tân binh sẽ được đào tạo cơ bản để vận hành UAV trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.
|Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức phát động chương trình quy mô toàn quân có tên gọi “500.000 chiến binh UAV”. Ảnh minh họa: defence-blog.com
Theo Defence Blog, 20,5 tỷ won từ ngân sách quốc phòng năm 2026 sẽ được rót cho chương trình này. Trong đó, 19 tỷ won sẽ được dùng để mua hơn 11.000 UAV giá rẻ, sử dụng một lần, chế tạo bằng linh kiện nội địa, nhằm phân bổ tới từng tiểu đội để huấn luyện thực hành. Số tiền còn lại sẽ dành cho việc đào tạo đội ngũ giảng viên UAV chuyên nghiệp, cũng như thiết lập các khu huấn luyện UAV, để đảm bảo binh lính có thể học tập và thực hành kỹ năng bay UAV ngay tại doanh trại.
Sư đoàn Bộ binh 36 của Lục quân Hàn Quốc được chọn làm đơn vị điểm. Sư đoàn sẽ thử nghiệm sử dụng UAV thương mại trong môi trường mô phỏng chiến đấu, hướng đến xây dựng tư duy tác chiến mới, đặc biệt là về tấn công bằng UAV và phòng ngừa UAV.
Chương trình được giới quân sự mô tả là bước đi "hai trong một": Vừa nâng cao năng lực phòng thủ, vừa tạo nền tảng cho công nghiệp UAV nội địa phát triển bền vững. Các binh sĩ sau khi giải ngũ sẽ trở thành đội ngũ có kỹ năng vận hành UAV, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp UAV dân dụng.